Así es la casa de Paula Chaves y Pedro Alfonso: diseño minimalista, ventanales de piso a techo y una galería pensada para disfrutar en familia

Paula Chaves y Pedro Alfonso transitan la etapa final de la construcción de la casa que imaginaron desde cero para compartir con sus tres hijos. El proyecto, que ambos fueron mostrando en sus redes sociales, combina una arquitectura contemporánea con una distribución pensada para privilegiar la funcionalidad, el confort y la conexión con el exterior.

Según mostró la pareja y publicó la revista Caras, la vivienda fue concebida junto a profesionales para responder a las necesidades de la familia, con ambientes amplios, materiales de estética moderna y una fuerte presencia de la luz natural como protagonista del diseño.

Una fachada moderna con cemento, grandes ventanales y líneas rectas

Desde el exterior, la propiedad apuesta por un lenguaje arquitectónico contemporáneo. La fachada combina revestimientos de cemento texturado en tonos grises, amplios paños vidriados y carpinterías negras, una elección que aporta contraste y realza el carácter minimalista del proyecto.

Las líneas rectas dominan la composición y anticipan una vivienda donde la simplicidad de las formas se convierte en uno de los principales recursos estéticos. El resultado es una imagen sobria y elegante, que prioriza la integración entre la arquitectura y el entorno.

Ambientes integrados y una distribución pensada para la vida cotidiana

En el interior, la casa desarrolla un concepto abierto que conecta los principales espacios sociales. El living, el comedor y la cocina dialogan entre sí mediante una distribución fluida que favorece la circulación y multiplica la sensación de amplitud.

Los pisos de gran formato en tonos claros, las paredes blancas y los enormes ventanales permiten que la luz natural recorra cada ambiente durante gran parte del día, reforzando una estética limpia y atemporal.

Uno de los focos del área social será una chimenea de diseño contemporáneo, concebida como pieza central del living, mientras que la cocina contará con una gran isla y amplias superficies de trabajo, siguiendo la tendencia de convertir este ambiente en el corazón de la casa.

Escalera escultórica y materiales que aportan calidez

Entre los elementos más destacados aparece una escalera de diseño contemporáneo que conecta ambas plantas y funciona como uno de los protagonistas visuales del interior.

La propuesta también incorpora puertas corredizas de madera y revestimientos con listones verticales, recursos que suman textura y calidez frente al predominio del cemento, el vidrio y los colores neutros. Esa combinación permite equilibrar la impronta minimalista con una atmósfera más cálida y familiar.

Un vestidor para camisetas y una galería para disfrutar al aire libre

El proyecto también contempla espacios personalizados. Uno de ellos será el vestidor exclusivo donde Pedro Alfonso exhibirá su colección de camisetas de fútbol, una idea que surgió durante el desarrollo del proyecto junto con la arquitecta.

A esto se suma una amplia galería destinada a reuniones y encuentros familiares, concebida como una extensión natural del interior hacia el jardín. En ese sector, la pareja también trabaja en la selección de la vegetación y la definición de los colores exteriores para completar un paisaje coherente con la arquitectura de la vivienda.

Una casa diseñada para acompañar el crecimiento de la familia

Más allá de las decisiones estéticas, el proyecto se distingue por una planificación enfocada en el uso cotidiano. Cada ambiente fue pensado para combinar privacidad, comodidad y espacios de encuentro, con una distribución flexible que acompañe las distintas etapas de la vida familiar.

La combinación de grandes ventanales, materiales contemporáneos, ambientes integrados y sectores personalizados refleja una tendencia cada vez más presente en la arquitectura residencial: viviendas luminosas, funcionales y adaptadas a las necesidades de quienes las habitan, sin resignar diseño ni identidad.cotidiano. Cada ambiente fue pensado para combinar privacidad, comodidad y espacios de encuentro, con una distribución flexible que acompañe las distintas etapas de la vida familiar.

La combinación de grandes ventanales, materiales contemporáneos, ambientes integrados y sectores personalizados refleja una tendencia cada vez más presente en la arquitectura residencial: viviendas luminosas, funcionales y adaptadas a las necesidades de quienes las habitan, sin resignar diseño ni identidad.