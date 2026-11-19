La elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond sorprendió a los fanáticos de la histórica saga cinematográfica. Sin embargo, detrás de la decisión hubo una figura inesperada: Jeff Bezos, fundador de Amazon, quien reconoció que participó personalmente en el proceso de selección del actor que reemplazará a Daniel Craig como el agente 007.

Según informó Reuters, Bezos reveló detalles del casting durante su participación en la conferencia Silicon Valley & The World, organizada por Semafor en California, el martes 17 de noviembre de 2026. Allí explicó que estuvo muy involucrado en la decisión y que las pruebas de cámara terminaron por convencer al equipo de producción.

Jeff Bezos y su participación en la elección del nuevo James Bond

El empresario contó que Amazon MGM Studios llevó adelante un exigente proceso para encontrar al próximo protagonista de una de las franquicias más importantes de Hollywood.

La búsqueda comenzó con una extensa lista de candidatos, que finalmente se redujo a cinco actores.

Cada uno tuvo que realizar pruebas de cámara tradicionales, utilizando el vestuario del personaje, escenarios preparados especialmente y la participación de otros intérpretes.

Los finalistas debieron representar tres escenas diferentes, una instancia que permitió evaluar su presencia frente a las cámaras y su capacidad para interpretar al famoso agente secreto británico.

Bezos explicó que participó de una reunión en la que los responsables de la película analizaron durante varias horas las grabaciones.

La decisión también involucró al director Denis Villeneuve y a los productores Amy Pascal y David Heyman.

Por qué Robert Pattinson no era el favorito para interpretar a James Bond

Aunque finalmente consiguió el papel, Robert Pattinson no era inicialmente la elección más evidente para los responsables de la franquicia.

Jeff Bezos reconoció que existían algunas dudas debido a la enorme popularidad que el actor ya había alcanzado gracias a sus trabajos anteriores.

El empresario explicó que, en un primer momento, consideraron la posibilidad de elegir a un intérprete menos conocido.

La idea respondía a una característica histórica de la saga: el personaje de James Bond ha contribuido a impulsar las carreras de varios de sus protagonistas.

Sin embargo, las pruebas de cámara modificaron esa percepción.

“Había algo especial en Rob y en sus interpretaciones”, aseguró Bezos.

Y agregó una frase que terminó por explicar la decisión: “En las pruebas de selección quedó clarísimo: él es James Bond”.

De acuerdo con su relato, la actuación de Pattinson convenció al equipo y permitió alcanzar un acuerdo sobre quién debía asumir el papel.

Quiénes fueron los otros actores que compitieron con Robert Pattinson

La elección del nuevo James Bond generó numerosas especulaciones durante los últimos meses.

Según informó The Hollywood Reporter, además de Pattinson, otros cuatro intérpretes llegaron a la instancia final del casting.

Los candidatos fueron:

Callum Turner , conocido por su participación en Los amos del aire.

, conocido por su participación en Los amos del aire. Josh O’Connor , protagonista de Rivales y reconocido por su trabajo en The Crown.

, protagonista de Rivales y reconocido por su trabajo en The Crown. Jack Lowden , actor de Slow Horses.

, actor de Slow Horses. Nicholas Hoult, quien participó de Mad Max: Furia en el camino y Superman.

Todos atravesaron las mismas pruebas de cámara antes de que el equipo se inclinara por Pattinson.

El actor británico, de 40 años, se convirtió así en el elegido para iniciar una nueva etapa del personaje.

Robert Pattinson será el nuevo James Bond: qué se sabe de la película

Amazon MGM Studios confirmó oficialmente la incorporación de Robert Pattinson el lunes 16 de noviembre de 2026.

La nueva película estará dirigida por Denis Villeneuve, realizador de Duna y Blade Runner 2049, mientras que el guion estará a cargo de Steven Knight.

El proyecto representa una nueva etapa para la franquicia, después de la despedida de Daniel Craig en Sin tiempo para morir, estrenada en 2021.

También será la primera película de James Bond desarrollada bajo el control creativo de Amazon MGM Studios, luego del acuerdo alcanzado en 2025 con los históricos responsables de la saga, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson.

La participación de Jeff Bezos en la elección del protagonista refleja el papel que tendrá Amazon en el futuro de la franquicia.

Por el momento, la nueva película de James Bond no tiene fecha de estreno confirmada.

De Crepúsculo a James Bond: la carrera de Robert Pattinson

Robert Pattinson comenzó a ganar reconocimiento internacional en 2005, cuando interpretó a Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego.

Su salto a la fama mundial llegó con Edward Cullen, el protagonista de la saga Crepúsculo, que lo convirtió en uno de los actores más populares de su generación.

Posteriormente buscó desarrollar una carrera vinculada con películas de diferentes géneros, incluyendo producciones independientes y grandes proyectos de Hollywood.

Entre sus trabajos más destacados aparecen El faro, Tenet y The Batman, donde interpretó a Bruce Wayne.

Ahora, con su incorporación a James Bond, Pattinson asumirá uno de los personajes más reconocidos de la historia del cine, en una producción que buscará renovar la franquicia para una nueva generación de espectadores.