Las zanjas construidas por el gobierno de José Antonio Kast para cerrar el paso ya empezó a visualizarse en el límite internacional. (Foto: AP)

El Gobierno chileno dio inicio a una nueva fase de infraestructura en su límite norte con la excavación de 12 kilómetros adicionales de zanjas. Los trabajos se concentran en la Región de Antofagasta, ubicada a más de 1.000 kilómetros de Santiago, y forman parte de la estrategia central de seguridad fronteriza de la actual gestión.

Medios chilenos informaron que la ejecución de esta segunda etapa del denominado “Plan Escudo Fronterizo” se desarrolla de manera coordinada entre el ministerio del Interior, el ministerio de Obras Públicas (MOP) y las Fuerzas Armadas. El objetivo operativo es crear barreras físicas que obstaculicen el tránsito por pasos no habilitados y optimicen las tareas de control territorial.

De acuerdo con los datos oficiales difundidos por la administración central y mencionados por Infobae, el proyecto demanda una inversión de 200 millones de pesos chilenos, cifra equivalente a unos 200 mil dólares. Las maquinarias pesadas ya se encuentran desplegadas en el terreno y registran un avance físico superior a los 1,3 kilómetros excavados.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó la relevancia de estas obras dentro del esquema general de defensa en la zona limítrofe con Perú y Bolivia. Según explicó el funcionario, las excavaciones buscan dificultar los cruces irregulares y fortalecer de manera directa las labores de vigilancia y fiscalización en puntos críticos.

Por su parte, la delegada regional de Antofagasta, Katherine López, subrayó el trabajo conjunto de las instituciones estatales y vinculó la iniciativa con la lucha contra la delincuencia transnacional. La funcionaria remarcó que la medida pretende frenar la expansión de las organizaciones delictuales hacia el interior del territorio nacional.

El impacto en la seguridad y el crimen organizado

En sus declaraciones públicas, López enfatizó que la administración busca enviar una señal contundente en materia de orden público y control territorial. “Como gobierno prometimos tomar el control sobre el crimen organizado y no dejar que este llegue hasta nuestras familias”, sostuvo la representante regional al supervisar el despliegue en la frontera.

Esta nueva intervención da continuidad a la primera etapa del plan impulsado por el gobierno de José Antonio Kast en la denominada Macrozona Norte. En aquella instancia inicial, las cuadrillas del ministerio de Obras Públicas concretaron la construcción de 27,4 kilómetros de zanjas en distintos sectores estratégicos de la frontera.

La obra buscará frenar de forma considerable la inmigración ilegal (Foto: Reuters)

Con el avance de este segundo tramo en Antofagasta, el Ejecutivo chileno busca consolidar un cordón de contención físico en una geografía extensa y de complejo monitoreo. Las autoridades consideran que la combinación de barreras en el terreno y presencia militar resulta indispensable para reducir la permeabilidad de los límites terrestres.

El balance oficial del Plan Escudo Fronterizo

Junto con el anuncio del comienzo de las excavaciones, el gobierno presentó un informe con los resultados acumulados desde el 11 de marzo hasta la fecha, comparándolos con el mismo período de 2025. Las estadísticas oficiales exhiben una caída del 87,5% en los registros de inmigración irregular en el norte del país.

El reporte gubernamental también detalló un marcado incremento en la detección de delitos complejos asociados al tránsito fronterizo. Los operativos destinados a desbaratar maniobras de contrabando crecieron un 226%, mientras que los procedimientos policiales vinculados al tráfico de drogas registraron un alza del 200% respecto del año anterior.

El balance oficial consignó una mejora sustancial en la aplicación de las medidas de expulsión inmediata en la zona limítrofe. Según los números difundidos por las autoridades, la tasa de reconducciones alcanzó el 68%, superando ampliamente el 47% que se había contabilizado durante el período equivalente de 2025.