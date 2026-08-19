Cachi: viaje al tesoro colonial de Salta candidato a pueblo más lindo del mundo

Cachi está a 162 km de la ciudad de Salta, a 2.210 msnm.

En el corazón de la provincia de Salta, rodeado por montañas, cardones y cielos diáfanos, se encuentra Cachi, uno de los pueblos más pintorescos del norte argentino con su arquitectura colonial. Sus calles empedradas, las casas de adobe blanco y la tranquilidad que se respira en cada rincón lo transformaron en un destino imperdible para quienes recorren los Valles Calchaquíes.

El pueblo acaba de sumar un nuevo reconocimiento; fue seleccionado para representar a la Argentina en la edición 2026 de Best Tourism Villages la iniciativa impulsada por la ONU Turismo que distingue a pequeñas localidades capaces de combinar el desarrollo turístico con la preservación de su patrimonio cultural y natural.

Cachi está rodeado de maravillas naturales.

Lo que define a Cachi es su armonía entre el paisaje montañoso y un casco urbano que conserva intactas sus raíces históricas. Su valor reside en la autenticidad de sus calles adoquinadas, sus veredas altas y una escala humana que invita a recorrerlo sin prisas.

La arquitectura colonial

El casco antiguo de Cachi es una joya patrimonial que conserva cerca de un centenar de propiedades con valor histórico, principalmente de los siglos XVIII y XIX. Sus características principales incluyen:

La Iglesia San José fue declarada Monumento Histórico Nacional

La tradición vive en las callecitas de Cachi, como la celebración de San José.

Técnicas constructivas: Predominan las casas de adobe con muros anchos, ideales para el clima de altura, que mantienen la temperatura interior estable. Es común ver techos construidos con madera de cardón y cubiertos con caña y barro, una técnica ancestral que se ha mantenido viva.



Predominan las casas de adobe con muros anchos, ideales para el clima de altura, que mantienen la temperatura interior estable. Es común ver techos construidos con madera de cardón y cubiertos con caña y barro, una técnica ancestral que se ha mantenido viva. Diseño urbano: El pueblo mantiene un tejido urbano serpenteante con veredas a distintas alturas, lo que le otorga un ritmo visual único. Las fachadas suelen ser de tonos claros, lo que crea un contraste sobrio y elegante con el entorno árido y las montañas nevadas de fondo.



El pueblo mantiene un tejido urbano serpenteante con veredas a distintas alturas, lo que le otorga un ritmo visual único. Las fachadas suelen ser de tonos claros, lo que crea un contraste sobrio y elegante con el entorno árido y las montañas nevadas de fondo. La Iglesia San José: Es el corazón arquitectónico y social de Cachi. Declarada Monumento Histórico Nacional, su construcción data de finales del siglo XVIII. Se destaca por su fachada blanca de paredes lisas, su techo semi abovedado y un mobiliario interior realizado enteramente en madera de cardón, una rareza que refleja la adaptación creativa de los materiales locales a la liturgia católica.

Otros puntos de interés

Además de su arquitectura, Cachi es un nodo cultural importante:

Museo Arqueológico Pablo Díaz: Ubicado cerca de la plaza central, cuenta con galerías de arcos ojivales y alberga una de las colecciones más representativas de las culturas precolombinas del Valle Calchaquí.



Ubicado cerca de la plaza central, cuenta con galerías de arcos ojivales y alberga una de las colecciones más representativas de las culturas precolombinas del Valle Calchaquí. Entorno natural: El pueblo sirve como puerta de entrada al Parque Nacional Los Cardones y a la famosa Recta del Tin Tin, un camino de origen incaico que atraviesa paisajes volcánicos y bosques de cardones gigantes.

Cómo llegar

Para llegar al pueblo se toma la ruta provincial 68 hasta Chicoana y después acceder a la ruta provincial 33 que recorre la quebrada de Escoipe para internarse luego en la serpenteante Cuesta del Obispo flanqueada por montañas y por un vertiginoso precipicio. Aquí, el punto más alto se encuentra en Piedra del Molino con 3.348 metros sobre el nivel del mar. Más allá se atraviesa la famosa recta del TinTin (parte de los 23 mil kilómetros de Caminos del Inca) erizada cardones cuando se cruza el Parque Nacional Los Cardones.

Finalmente, después de tres horas de viaje en auto se llega al poblado enla ladera del río Calchaquí. Otro de los caminos por los que se puede acceder a Cachi es por la ruta nacional 40, que comunica hacia el Norte con la Poma y Los Andes y hacia el Sur con Molinos y Cafayate.

Distancias:

157 kilómetros de Salta capital y a 165 de Cafayate.

Transportes:

Empresa Ale Hnos (desde la Terminal de Omnibus de Salta Capital). Tel: 0387-4211588 / 4214447