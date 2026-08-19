Benjamín Vicuña apuntó contra Mauro Icardi: “Me hago cargo de mis hijos”

El conflicto entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña sumó un nuevo capítulo. Luego de las duras críticas que el futbolista lanzó contra el actor chileno, Vicuña decidió responder y se diferenció al asegurar que se ocupa de sus responsabilidades y se hace cargo de sus hijos.

El cruce comenzó el pasado domingo 16 de agosto, cuando Vicuña habló en PH, Podemos Hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, sobre el vínculo que mantiene con sus hijos cuando se encuentran a miles de kilómetros de distancia.

“Cuando están acá, como ahora que pasaron casi dos meses, pasan mucho tiempo, de calidad, de amor y conversaciones. Intento mantener un contacto a diario”, expresó el actor.

Qué había dicho Benjamín Vicuña sobre la relación con sus hijos

Magnolia y Amancio pasan parte de su tiempo en Turquía junto a su madre, Eugenia “la China” Suárez, y la actual pareja de la actriz, Mauro Icardi. En ese contexto, Vicuña se refirió a cómo sostiene el vínculo pese a la distancia.

“Mis hijos pueden estar a 14 mil kilómetros, pero estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos porque no me lo puede robar nadie”, afirmó.

Sus palabras provocaron una fuerte reacción de Icardi, quien utilizó sus historias de Instagram para cuestionar públicamente al actor.

“Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra. Más que preocuparme porque alguien pueda ‘robarte’ el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía porque te quieran ver”, escribió el futbolista.

Icardi acompañó además su descargo con una fotografía de un baño, en alusión al polémico episodio en el que la China Suárez se había referido a Vicuña como “padre del baño”, en lugar de “padre del año”.

La respuesta de Benjamín Vicuña a Mauro Icardi

Tras las acusaciones, Vicuña volvió a hablar públicamente y eligió responder mientras cumplía con una de sus actividades cotidianas.

“La vida es esto, las responsabilidades, ir y venir del colegio”, señaló.

Consultado directamente sobre la polémica con Icardi, el actor aseguró que no pretende continuar con el enfrentamiento público.

“No quiero alimentar eso, nunca lo hice y no me interesa. Me ocupo de mis responsabilidades, como hacerme cargo de mis hijos y del teatro”, sostuvo.

Sin embargo, Vicuña sí respondió de manera contundente a una de las afirmaciones más fuertes del futbolista. Icardi había asegurado que, “de 80 días, sólo los vio 15 o 20”, en referencia al tiempo que el actor habría compartido con sus hijos.

Ante esa versión, Vicuña fue categórico: “Eso es absolutamente ridículo”.

Así, aunque manifestó que no quiere profundizar la disputa, Benjamín Vicuña rechazó las acusaciones de Mauro Icardi y defendió públicamente la relación que mantiene con sus hijos, en medio de un enfrentamiento que en los últimos días escaló a través de declaraciones televisivas y publicaciones en redes sociales.