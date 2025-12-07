Colegiales, el barrio cool de Buenos Aires y su boom de departamentos «tipo casa»

El emprendimiento se desarrolla donde la calle Delgado termina en la calle Jorge Newbery. Fotos: Federico Cairoli

En un barrio residencial de Buenos Aires, el proyecto de este edificio de departamentos del estudio Dieguez Fridman busca incorporar en sus viviendas espacios, recorridos, situaciones y detalles propios de la arquitectura de las casas unifamiliares.



Lindante a Palermo, el emprendimiento se desarrolla en el barrio de Colegiales, uno de los que más creció en los últimos años.

En este caso, se trata de un terreno especial dentro de la trama casi siempre regular de Buenos Aires: justo frente al terreno, la calle Delgado termina en la calle Jorge Newbery.



“Esto abre la posibilidad que los espacios del frente aprovechen esta perspectiva larga y abierta e incorporen el paisaje de la calle en sus interiores”, explican los arquitectos.



“El proyecto aprovecha esta particularidad, generando espacios intermedios entre interior y exterior –balcones, terrazas semicubiertas y terrazas descubiertas– desde las cuales disfrutar de esta vista”, agregan.



Estos espacios desarrollan la idea de vida al aire libre y de contacto con el verde. Sirven como expansión de las funciones interiores y también como fuelle entre la intimidad del espacio doméstico y la vida urbana. Las unidades más grandes se piensan como casas en altura.

Las circulaciones comunes por escaleras abiertas y puentes semicubiertos refuerzan esta idea de casas, ya que el edificio se recorre por el exterior y solo se ingresa a un espacio interior al ingresar en cada unidad.



La fachada sobre la calle desarrolla el tema de los filtros entre los ámbitos público y privado. A través de parasoles verticales de aluminio que rotan por tramos, se resuelven los temas de seguridad, privacidad y asoleamiento. Y la rotación de distintos tramos, que cambia en el transcurso del día introduce dinamismo y escala doméstica en la fachada.



El proyecto desde la perspectiva del estacionamiento.

A lo largo del siglo XX los proyectos de vivienda permitieron a muchos de los edificios más relevantes construidos en la ciudad plantear reflexiones o experimentar sobre diversos temas; algunos relacionados al problema específico de la vivienda y los modos de habitar y otros referidos a temas generales de la arquitectura como su relación con la naturaleza, con los sistemas constructivos o con el clima y el sol.



Para los arquitectos Dieguez y Fridman, el proyecto de Newbery busca trascender las limitaciones que las regulaciones y la necesidad de maximizar la rentabilidad económica que se imponen hoy, para intentar dar un paso en dirección a esa tradición que rescatan y valoran.

Ficha técnica