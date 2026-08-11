Cambia de equipo y marca: Joaquín Ochoa confirmó su continuidad en el Turismo Carretera

El viedmense Joaquín Ochoa anunció esta tarde su continuidad dentro del campeonato 2026 de Turismo Carretera, sumándose a partir de la próxima fecha de Paraná al equipo Azar Motorsport.

El joven piloto de la capital rionegrina, que días atrás había confirmado su desvinculación del SAP Team tras casi tres años entre las distintas categorías del TC, también cambiará de marca pasando de Dodge Challenger a Toyota Camry.

«Muy contento de anunciar que continuamos el año de TC junto al Azar Motorsport con un Toyota Camry. Gracias a el equipo por darme la posibilidad de terminar el año, y en especial a mi familia y sponsors que me apoyaron en esta decisión«, expresó el piloto en sus redes sociales.

«También quiero agradecer a la marca Dodge y toda su gente por estos años juntos. Nuevo comienzo y con todas las ganas«, recalcó el piloto de Viedma, que este año afronta su primera temporada dentro de la máxima categoría del país.

Ochoa tripulará la máquina que hasta la octava fecha de Posadas tripuló Juan Tomás Catalán Magni. En tanto que la Dodge Challenger que conducía la acelerará de aquí en más Nicolás Moscardini.

Cumplidas nueve fechas del campeonato (resta una para el cierre del tramo regular y el posterior comienzo de la Copa de Oro), el mayor de los hermanos marcha en el 52° puesto del campeonato, con 33,50 unidades. El puntero de la tabla es el loberense Jonatan Castellano (Challenger) con 266,50.

La próxima cita del TC se llevará a cabo el fin de semana del 22 y 23 de agosto en el circuito de Paraná (Entre Ríos).