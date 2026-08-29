Comenzó la construcción del puente marítimo más largo de América Latina: cuándo estará terminado

En Sudamérica se puso en marcha una de las obras más ambiciosas. Se trata de la construcción de una estructura que busca conectar la ciudad de Salvador con la isla de Itaparica en Brasil.

De acuerdo a la información oficial, el puente tendrá una extensión de 12,4 kilómetros y una vez finalizada, se consolidará como la conexión sobre el mar más largo de toda América Latina, superando las características del histórico puente Río-Niterói.

El puente más largo de América Latina

El megaproyecto se ejecuta mediante una asociación público-privada entre el Gobierno del estado de Bahía y un consorcio chino integrado por China Communications Construction Company (CCCC) y China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC).

La obra, según lo informado, demandará una inversión de 11.600 millones de reales (aproximadamente 2.220 millones de dólares). Será financiada en un 47% por las firmas chinas y el 53% restante por el Estado brasileño y la administración regional. Una vez concluida, el consorcio asumirá la operación y el mantenimiento de la infraestructura durante 35 años.

Su relevancia radica en el impacto socioeconómico para el nordeste del país, donde beneficiará de forma directa a unos 10 millones de personas en cerca de 250 municipios.

La nueva ruta facilitará el acceso estratégico desde Salvador hacia el litoral sur de Bahía -zona de gran dinamismo turístico y comercial-, reducirá los tiempos de traslado en unas dos horas al evitar el uso de ferris o rodeos terrestres, y absorberá un flujo estimado de 28.000 vehículos diarios.

Cómo será el puente más largo de América Latina y cuándo terminará su construcción

La obra contará con cuatro carriles y alcanzará una altura de 82 metros sobre el nivel del mar, lo que garantizará la navegación de embarcaciones de gran calado hacia el puerto de Salvador.

El proyecto requirió la perforación previa de 105 pozos para asegurar cimientos a profundidades de hasta 67 metros en el canal central. Asimismo, el sistema vial se completará con túneles, viaductos de conexión con la Vía Expressa y la duplicación de tramos en la isla de Itaparica, acompañados por planes de monitoreo ambiental a cargo del INEMA.

Según el cronograma oficial, ratificado tras adendas contractuales en 2025, se prevé la finalización de los trabajos para junio de 2031.

Durante el acto, Lula da Silva destacó el impacto social de la infraestructura y enfatizó la necesidad de preservar la tranquilidad de los habitantes de la isla frente a fenómenos como la especulación inmobiliaria.

Con información de La Nación