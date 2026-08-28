La chica de los motorhomes: construyó el que usaron Tini, Robert De Niro y muestra el proceso en redes sociales

Ailín Lescano no tenía pensado dedicarse por completo a la construcción de motorhomes. Luego de graduarse como licenciada en Ciencias Sociales en diciembre de 2019, proyectaba trabajar para la Embajada de Japón o realizar un posgrado en el exterior. Sin embargo, la incertidumbre de la cuarentena la llevó a pasar horas en el taller de su padre, Luis «Gigi» Lescano, un espacio que terminó transformando su futuro.

«No tenía trabajo, así que fui a verlo a él que estaba armando un motorhome que le habían encargado. Me pidió que le pasara una herramienta y no me fui más», recordó la joven de 26 años. Entre la elaboración de su tesis universitaria y el trabajo manual, pasó hasta 14 horas diarias en el taller aprendiendo a utilizar herramientas como caladoras y escuadradoras.

Tras un breve paso por una empresa de comercio electrónico donde sintió que la carga laboral no se correspondía con su salario, Lescano decidió renunciar, rescindir el alquiler de su departamento en el partido bonaerense de Escobar y asociarse de lleno con su padre para fundar Gigi Motorhomes.

Ailín en el proceso constructivo. @aylulescano

Un motorhome con historia y llegada a las redes sociales

Aunque su padre era reacio a exponer la labor cotidiana en internet por considerarlo una pérdida de tiempo, Ailín asumió la gestión de la marca y las redes sociales del emprendimiento. En la actualidad, su cuenta de Instagram supera los 600.000 seguidores y acumula más de 4,6 millones de «me gusta».

Luis y Aylu Lescano con el icónico motorhome que usó Tini, Robert De Niro y Rosalía.

El primer vehículo adaptado en la empresa familiar tuvo una proyección destacada en la industria del entretenimiento. Con una terraza construida en el techo y un diseño camuflado, fue alquilado como set de filmación y utilizado por figuras internacionales como Robert De Niro durante su estadía en Argentina, además de ser usado por las cantantes Tini y Rosalía y estar presente en el Lollapalooza. «Fui la última persona en utilizarlo antes de De Niro, porque dos días antes lo usé para grabar un video mostrando cómo era vivir 24 horas dentro», relató Lescano.

A diferencia de las casas rodantes tradicionales que son de tiro, la firma se enfoca de manera exclusiva en la construcción de motorhomes sobre vehículos motorizados. El proceso se realiza a medida según las necesidades requeridas por cada cliente sobre la estructura de colectivos o transportes en buen estado mecánico.

De cara al futuro, la dupla proyecta incorporar unidades propias para alquiler y habilitar una guardería dentro de su galpón. «Por suerte nos está yendo muy bien, estamos muy felices», concluyó Lescano.