Construirán una nueva autopista que rodeará una ciudad de Córdoba y reducirá el tráfico en hora pico 

El Gobierno de Córdoba puso en marcha el primer tramo de la autopista de circunvalación que rodeará completamente la ciudad de Río Cuarto, una obra clave para mejorar la circulación y reducir el tráfico, especialmente en horas pico.

El proyecto contempla una extensión total de 42 kilómetros y una inversión de 300 millones de dólares. Según estimaciones oficiales, beneficiará a más de 15.000 usuarios diarios, de los cuales aproximadamente un tercio corresponde a transporte de carga.

La iniciativa tiene como objetivo principal aliviar la congestión vehicular, reforzar la seguridad vial y optimizar la conexión con el sur provincial, en una zona estratégica por su alto tránsito.

Avances de la obra

La gestión encabezada por Martín Llaryora habilitó el primer tramo, que se extiende desde la intersección de la ruta A-005 y la Ruta Nacional 8 hasta calle Mónica. Este sector incluye además la conexión con la autopista Holmberg.

La circunvalación se desarrolla en seis frentes de obra e integra importantes corredores viales, como la Ruta Nacional A-005, la Ruta Nacional 8, la ruta 36, la Autovía Bustos, la Circunvalación Este y la avenida Amadeo Sabattini.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad, su titular Martín Gutiérrez destacó que la obra permitirá mejorar significativamente el flujo vehicular en la región, donde circulan en promedio 15.000 vehículos por día.

Mayor conectividad y circulación

Además, se remarcó que la reciente inauguración de la Autovía Río Cuarto–Santa Catalina Holmberg permitió integrar este nuevo tramo con obras previas sobre la ruta A-005, facilitando el ingreso y egreso de la ciudad.

Con estos avances, el Gobierno provincial busca consolidar una infraestructura vial más eficiente, que acompañe el crecimiento urbano y productivo de Río Cuarto, reduciendo tiempos de viaje y mejorando la seguridad en uno de los principales nodos del sur cordobés.