Neuquén avanza con la construcción de la calle Pilmaiquén para mejorar la conectividad en la zona norte

La Municipalidad de Neuquén avanza con la construcción de la calle Pilmaiquén en el sector Terrazas de Neuquén, una nueva traza vial que unirá la avenida Soldi con Cabellera del Frío y que busca mejorar la conectividad en el norte de la ciudad.

La obra se ejecuta desde cero y forma parte del esquema de planificación urbana impulsado por el intendente Mariano Gaido desde el inicio de su gestión.

Construcción de la calle Pilmaiquén en Neuquén

El proyecto demanda una inversión aproximada de 1.500 millones de pesos, financiados con recursos municipales, y tiene como objetivo sumar una vía estratégica en un sector donde en los últimos años se registró un fuerte crecimiento poblacional.

“En este momento estamos con los trabajos de la calle Pilmaiquén. Esta calle va a generar la conectividad entre la avenida Soldi y la avenida Cabellera del Frío, aquí en el sector Terrazas de Neuquén”, explicó la subsecretaria de Infraestructura, Mariel Bruno.

Mariel Bruno, subsecretaria de Infraestructura.

La funcionaria detalló que la intervención implica la construcción completa de la traza. “Estamos armando la calle de cero, es decir esta calle no existía. Hicimos todo el relleno, el talud, el manejo de las aguas pluviales con sumideros, el cordón cuneta y ahora avanzamos hacia la carpeta asfáltica”, indicó.

La nueva arteria contará además con veredas para la circulación peatonal, doble calzada y se integrará a la red de calles estructurantes de la zona, con el objetivo de mejorar el tránsito vehicular y consolidar infraestructura básica en los barrios en expansión.

Bruno explicó que el proyecto se enmarca en el modelo de planificación urbana de la “ciudad de los 15 minutos”, que busca acercar servicios, comercios y espacios de uso cotidiano a los vecinos. “Necesitamos que los barrios se interconecten. De esta manera también se reduce la carga de vehículos en las troncales principales”, señaló.

La calle Pilmaiquén se sumará a un sistema vial que ya incluye en el noroeste a Los Paraísos, Huilén y la propia Soldi, transformada por el municipio en una arteria troncal con conexión directa a la Avenida Raúl Alfonsín.

Además, Los Paraísos vincula Soldi con República de Eslovenia, colectora de la Autovía Norte, mientras que esta última conecta con Casimiro Gómez, otra arteria clave del oeste neuquino.

“Si venimos del oeste hacia el centro tenemos a Casimiro Gómez como troncal, a Los Paraísos como otra vía estructurante y ahora incorporamos Pilmaiquén, que tiene un perfil más vecinal pero cumple el mismo sentido de circulación”, explicó la subsecretaria.

Según destacó la funcionaria, esta red vial genera conectividad directa en los distritos del Foro de la Meseta y mejora los accesos a la ciudad para quienes llegan desde sectores periféricos o localidades cercanas.

En términos generales, estas intervenciones forman parte de un plan maestro de pavimentación y apertura de nuevas avenidas que busca optimizar la movilidad urbana y mejorar el acceso tanto a la Autovía Norte como a los barrios que continúan expandiéndose.

“Cuando en Neuquén hablamos de la ciudad de los 15 minutos, nos referimos a crear nuevas calles, conectar barrios y acercar servicios para que los vecinos no tengan que cruzar toda la ciudad para resolver su vida cotidiana”, concluyó Bruno.