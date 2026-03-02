El campus de la UNRN en Bariloche estará listo antes del invierno

Luego de tanto reclamo y abrazos, el campus de la UNRN en Bariloche podría ser estrenado en el segundo cuatrimestre. Archivo

Las obras de conexiones a los servicios básicos como agua, cloacas, red eléctrica y gas natural en el campus de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) en Bariloche estarán terminadas en su mayoría para comienzos de junio, por lo que se estima que de manera integral el inicio del clases en la sede edilicia sería para el segundo cuatrimestre.

La UNRN ya comenzó con los cursos de ingresos de sus carreras de la Sede Andina, desperdigadas por varios edificios -la mayoría alquilados-, y prevé el comienzo del ciclo lectivo para abril, pero deberá esperar un poco más para mudar sus instalaciones al campus que se Nación construyó en la zona este de Bariloche y quedó dos años paralizado con un 98% de ejecución, por la decisión del gobierno de Javier Milei de frenar la obra pública.

El año pasado, la Provincia asumió el compromiso de terminar los nexos de los servicios básicos que faltan en el campus y las licitaciones se realizaron entre octubre y enero pasado. En total se dispusieron unos 1.200 millones de pesos para completar la obra universitaria que cambiará la situación actual de unos 3.000 alumnos y 800 profesores, no docentes e investigadores de la casa de altos estudios en la cordillera.

La tareas son supervisadas por el ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro y una vez concluidas se transferirán a la UNRN, que aguarda con cautela esa concreción.

El ministro Alejandro Echarren confirmó a RÍO NEGRO que “las obras de nexos de cloacas y agua potable están en ejecución actualmente y próximamente iniciará el tendido eléctrico”. Esos tres servicios estarían terminados entre fines de mayo y principios de junio.

En el caso de la red de gas al interior del predio, las tareas se licitaron y preadjudicaron, pero resta firmar el contrato para el inicio. En este servicio dependerá de los plazos que otorgue la empresa distribuidora Camuzzi, que es la que da la autorización final, aunque Echarren estimó que también podría darse para el mes de junio.

Los presupuestos y responsables de los trabajos

Los nexos de agua potable y colector cloacal los ejecuta la empresa de Villa Regina Nelli Fenizi Construcciones SRL, con un presupuesto de 204.381.069 pesos. Estos nexos “permiten extender los servicios desde dentro del campus hacia sus puntos de conexión interna, asegurando la continuidad y calidad de los sistemas”, señaló tiempo atrás el Gobierno. Los trabajos también tienen la instalación de una red de agua potable con cisterna, bombas y tuberías de alta densidad.

En corto tiempo iniciará la obra del tendido eléctrico en todo el predio que realizará la empresa Electromecánica RI, con una inversión provincial de 664.186.858 pesos.

En tanto, resta la firma del contrato para que la empresa Rimpsol S.A puede iniciar los trabajos de la provisión de la red de gas natural, con un presupuesto aprobado de 406.559.859 pesos, que ofertó la compañía que fue preadjudicada.

En la universidad no quieren aventurar plazos para el traslado a la nueva sede edilicia. Cuando se realizó la primera licitación de los nexos en octubre pasado, el gobernador Alberto Weretilneck aventuró el deseo de llegar para abril con el inicio del ciclo lectivo 2026, pero aún quedan tareas pendientes.

El traslado de varias carreras al campus significará un ahorro para la universidad que actualmente destina varios millones de pesos en alquileres, además del sentido de pertenencia que consolidará unificar al alumnado en una única sede universitaria, más allá de que algunas cursadas seguirán en el edificio de la calle Anasagasti, inaugurado años atrás.