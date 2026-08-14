Un sismo de magnitud 5,2 sacudió el sur de España durante la madrugada

Un sismo de magnitud 5,2 sacudió durante la madrugada de este sábado el sur de España, con epicentro en las proximidades de la ciudad de Granada.

Según los primeros datos disponibles, el movimiento se produjo a unos 10 kilómetros de profundidad y tuvo su epicentro en las cercanías de Otura, en la provincia de Granada. Los registros sísmicos pueden ser revisados y modificados a medida que los organismos especializados incorporen nueva información.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) informó que el terremoto fue percibido en distintos puntos del área metropolitana de Granada. Por su intensidad, el movimiento pudo sentirse especialmente en localidades cercanas al epicentro.

Entre las zonas donde se registró el temblor se encuentran Las Gabias y Churriana de la Vega, además de otros puntos de la provincia de Granada. También pudo percibirse, con distinta intensidad, en sectores de Málaga, Motril y Almuñécar.

Un movimiento significativo, pero sin daños importantes

La profundidad relativamente baja del sismo contribuyó a que el movimiento fuera percibido por la población de varias localidades.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, no se esperan daños materiales significativos. Las autoridades y los organismos especializados continúan analizando los registros para determinar con precisión la intensidad alcanzada en las zonas afectadas.

La cuenca de Granada es una zona con actividad sísmica conocida. El IGN señala que en esta región se han registrado históricamente numerosos terremotos de magnitud moderada, incluidos movimientos de magnitudes cercanas o superiores a 5.