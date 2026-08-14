Trump afirmó que “pronto” declarará al estrecho de Ormuz como territorio de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que “pronto” declarará el estrecho de Ormuz como territorio estadounidense y aseguró que las fuerzas iraníes están siendo derrotadas de manera contundente.

“Muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. Es cierto”, sostuvo Trump durante un acto político en una academia de policía del estado de Nueva York. Luego agregó que la medida se concretaría “después de que terminemos de derrotar a Irán”, al considerar que el país está siendo “derrotado muy mal”.

El mandatario no brindó detalles sobre cómo pretende llevar adelante una eventual incorporación del estratégico paso marítimo al territorio estadounidense.

La declaración se produjo en medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y de las negociaciones que buscan avanzar hacia un acuerdo de cese del fuego. El control del estrecho de Ormuz se convirtió en uno de los principales puntos de tensión entre Washington y Teherán.

Una ruta clave para el comercio mundial

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y constituye una de las principales vías marítimas para el transporte de hidrocarburos.

Las restricciones al tránsito provocaron una fuerte caída en el movimiento de buques. Según datos citados por Reuters, el jueves pasaron por el estrecho nueve buques de carga, frente a cinco el día anterior y por debajo del promedio de 12 diarios registrado en agosto. Antes del conflicto, el tránsito era muy superior.

La situación también impactó sobre los mercados energéticos. Este viernes, el precio del petróleo Brent subió 1,45 dólares hasta los 88,52 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 1,15 dólares hasta los 82,40 dólares.

El estrecho es estratégico para el mercado energético internacional debido al volumen de petróleo que históricamente atraviesa sus aguas. Cualquier interrupción prolongada puede generar presión sobre los precios y afectar las cadenas de suministro globales.

Estados Unidos mantiene el bloqueo

Trump también defendió el bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes y afirmó durante el acto en Nueva York que “ningún barco pasa a menos que nosotros lo queramos”.

Mientras Washington sostiene que tiene capacidad para controlar el tránsito, Irán continúa reivindicando su autoridad sobre el estrecho. La disputa se intensificó luego de nuevos incidentes con embarcaciones comerciales.

Este viernes, dos buques petroleros operados por la empresa estatal de Emiratos Árabes Unidos ADNOC fueron atacados mientras atravesaban el estrecho. No se registraron víctimas y Emiratos Árabes Unidos responsabilizó a Irán por los ataques.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan estancadas y el futuro de la navegación por Ormuz permanece como uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo.

Trump confirmó el despliegue de otro portaaviones

En paralelo, Trump confirmó que un nuevo portaaviones reemplazará al USS Abraham Lincoln, desplegado en Medio Oriente desde hace meses.

“Ese buque será reemplazado por otro buque similar”, respondió el mandatario al ser consultado sobre la situación militar estadounidense.

El portaaviones que se incorporaría al despliegue sería el USS George Washington, también de propulsión nuclear y perteneciente a la clase Nimitz. Según reportes, el buque se encontraba en tránsito hacia Medio Oriente.

El USS Abraham Lincoln abandonó San Diego en noviembre de 2025 y posteriormente llegó al océano Índico tras atravesar el Pacífico. Su extensa permanencia en la zona generó cuestionamientos de familiares de los marinos y legisladores estadounidenses.

Senadores demócratas solicitaron explicaciones esta semana por informes que mencionan problemas de abastecimiento, contaminación del agua y dificultades relacionadas con la salud mental de integrantes de la tripulación.

Trump relativizó esas denuncias y sostuvo que el portaaviones “ni de lejos lleva el tiempo suficiente” desplegado. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también rechazó los reportes y afirmó que la situación del buque fue “tergiversada”.

La continuidad del despliegue militar estadounidense y la disputa por el estrecho de Ormuz mantienen elevada la tensión en Medio Oriente, mientras el tránsito marítimo y los mercados energéticos permanecen bajo presión.