Pablo Quirno negó que se desee «cancelar» la presencia de Victoria Villarruel durante la visita del papa León XIV

A días de la visita del papa León XIV, el Gobierno de Javier Milei ultima los preparativos para la agenda que desarrollará durante su estadía de tres jornadas en el país durante este mes de noviembre. Previo a su arribo el canciller Pablo Quirno negó que se desee «cancelar» la presencia oficial de Victoria Villarruel,.

Fue luego de versiones que aseguraban que no hubo una invitación para la titular del Senado para el encuentro protocolar que se hará en el Edificio Libertad. Además sostuvo que tampoco hubo un pedido para que el presidente suba al avión el día del arribo del líder religioso.

«Falso»: el mensaje de Pablo Quirno en relación con la visita del papa León XIV

Este domingo, Quirno habló de la visita de León XIV. «FALSO y FALSO. Ni ha habido pedido formal para que el Presidente suba al avión al arribo del Santo Padre ni el Gobierno “desea cancelar” la presencia oficial de Victoria Villarruel», sostuvo en X.

Además, recalcó que la presencia del papa será «una fiesta para todos los argentinos».

FALSO y FALSO Ni ha habido pedido formal para que el Presidente suba al avión al arribo del Santo Padre ni el Gobierno “desea cancelar” la presencia oficial de Victoria Villarruel. La visita del Santo Padre será una fiesta para todos los argentinos. https://t.co/IV5W0V755C — Pablo Quirno (@pabloquirno) November 1, 2026

El cronograma de Javier Milei junto al papa León XIV

Según informó Noticias Argentinas, el presidente Javier Milei lo recibirá al papa en el Aeroparque Jorge Newbery, luego de su arribo desde Montevideo, y posteriormente mantendrá una reunión bilateral en Casa Rosada. Para cerrar la jornada, ambos participarán del evento previsto en el Palacio Libertad, donde el mandatario argentino tiene previsto tomar la palabra.

Según el cronograma, el lunes 9 de noviembre, Milei asistirá a la primera misa que brindará el papa en el país, en el Monumento a los Españoles. Se espera además la presencia de la totalidad del Gabinete nacional y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto a integrantes de su administración.

Tanto el acto en el Palacio Libertad como la ceremonia religiosa del lunes podrían ser transmitidos por cadena nacional, según indicaron fuentes oficiales.

La agenda continuará el martes 10 en Córdoba. Allí está prevista una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), que contará con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; las ministras Sandra Pettovello (Capital Humano) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), oriunda de la provincia, además del gobernador Martín Llaryora y miembros de su Gabinete.

Durante la última jornada, en la visita del pontífice a la Basílica de Luján, el Gobierno estará representado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. También asistirá el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Por su parte, Milei acompañará la partida del papa desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, prevista para las 14, cuando emprenda viaje hacia Perú para continuar con la última etapa de su gira por el continente.