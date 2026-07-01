La casa de Lionel Scaloni en Mallorca: un hogar sencillo con piscina y vistas al Mediterráneo

El entrenador de la Selección Argentina eligió una vivienda de estilo mediterráneo en el municipio de Calvià, donde prioriza la privacidad, la vida familiar y el contacto con la naturaleza por encima de la ostentación.

Después de conquistar la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, Lionel Scaloni se convirtió en uno de los entrenadores más admirados del fútbol mundial. Sin embargo, lejos del reconocimiento y la exposición pública, mantiene un perfil bajo y una rutina tranquila en Mallorca, la isla española donde reside desde hace más de dos décadas junto a su familia.

Casado con Elisa Montero, nacida en Mallorca, el técnico encontró en esa isla del Mediterráneo el lugar ideal para construir su hogar y criar a sus hijos, Ian y Noah, lejos del ruido mediático.

Una casa con vista al Mediterráneo y pensada para la vida familiar

La vivienda de Scaloni se encuentra en Calvià, uno de los municipios más exclusivos del sudoeste de Mallorca, una zona residencial cercana a playas como El Toro y al moderno puerto deportivo Port Adriano, diseñado por el arquitecto francés Philippe Starck.

Aunque está ubicada en un entorno privilegiado, la propiedad refleja el estilo de vida del entrenador: sobria, funcional y sin ostentaciones.

Las imágenes que trascendieron muestran una arquitectura de líneas contemporáneas, grandes ventanales que aprovechan la luz natural y permiten disfrutar de las vistas al paisaje mediterráneo, además de una amplia galería cubierta que conecta los espacios interiores con el jardín.

Pileta, gimnasio y un gran jardín, pero sin excesos

La casa cuenta con una piscina de importantes dimensiones, un extenso jardín, varias habitaciones y un amplio solárium, pensado para aprovechar el clima templado de Mallorca durante gran parte del año.

También dispone de un gimnasio privado y una zona de parrilla donde la familia suele reunirse cuando el entrenador se encuentra en España.

A diferencia de otras residencias de figuras del deporte, la decoración apuesta por tonos neutros, materiales naturales y ambientes despejados, privilegiando la comodidad antes que el lujo.

Mallorca, mucho más que un lugar para vivir

La relación de Lionel Scaloni con Mallorca comenzó durante su etapa como futbolista profesional. Llegó al RCD Mallorca en 2006 y, desde entonces, decidió establecer allí su residencia permanente. Incluso, una vez retirado, inició en la isla su formación como entrenador y dio sus primeros pasos en las divisiones juveniles del club.

Actualmente pasa buena parte del año en esa vivienda y desde allí viaja con frecuencia para cumplir sus compromisos con la Selección Argentina, además de visitar Pujato, el pueblo santafesino donde nació.

Un hogar que refleja su personalidad

Quienes conocen a Scaloni coinciden en que su casa resume a la perfección la imagen que proyecta desde que asumió al frente de la Selección: perfil bajo, sencillez y prioridad absoluta por la familia.

Lejos de mansiones ostentosas o diseños extravagantes, el entrenador eligió una vivienda integrada al entorno, donde predominan la tranquilidad, la privacidad y los espacios abiertos.

Ese estilo de vida también explica por qué, pese a convertirse en campeón del mundo y en una de las figuras más reconocidas del deporte argentino, continúa manteniéndose alejado de los excesos y de la exposición mediática, reservando su intimidad para el lugar donde realmente se siente en casa: Mallorca.