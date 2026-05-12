La tendencia deco que convierte tu casa en un hotel boutique y transmite calma

Las casas ya no solo buscan verse lindas: ahora también quieren sentirse como un refugio. En medio del auge del bienestar en el hogar, una nueva tendencia comenzó a ganar fuerza en decoración e interiorismo: recrear en casa la experiencia de un hotel boutique.

Lejos del lujo excesivo o los ambientes fríos y minimalistas, esta estética apunta a generar espacios cálidos, relajantes y sensoriales, inspirados en hoteles de diseño donde cada detalle está pensado para transmitir calma.

La tendencia ya empezó a verse en casas de famosas argentinas como Zaira Nara, Juliana Awada o Lucía Celasco, donde predominan las texturas suaves, la iluminación tenue y los materiales naturales.

Qué es el estilo “hotel boutique” que crece en decoración

El concepto de hotel boutique nació ligado a espacios más íntimos, personalizados y con fuerte identidad estética. Según especialistas en diseño, este tipo de hoteles prioriza el confort, la experiencia visual y los detalles sensoriales.

Ahora esa lógica empezó a trasladarse a las casas, especialmente en dormitorios, livings y baños.

La idea no es copiar un hotel de lujo, sino recrear ciertas sensaciones:

calma

orden visual

iluminación cálida

textiles suaves

aromas relajantes

espacios menos recargados

Las claves deco que más se repiten

Luz cálida y lámparas bajas

Una de las características principales de esta tendencia es abandonar la luz blanca intensa. En su lugar aparecen lámparas bajas, veladores, luces cálidas y rincones con iluminación tenue.

El objetivo es generar una sensación más acogedora y relajante.

Camas con muchas capas y textiles suaves

Otra característica muy presente es el uso de:

mantas XXL

lino lavado

almohadones

pie de cama

géneros naturales

La inspiración viene directamente de hoteles premium que empezaron a reemplazar los edredones pesados por capas más livianas y textiles más suaves y versátiles.

Madera, tonos neutros y materiales naturales

En esta tendencia predominan:

madera clara o nogal

beige

blanco roto

arena

gris cálido

fibras naturales

cerámica artesanal

Además, crecen los muebles con curvas suaves y las texturas que aportan sensación de refugio visual.

Según especialistas en interiorismo, el minimalismo frío empieza a perder fuerza frente a espacios más cálidos y sensoriales.

El baño tipo spa: otro de los cambios que más crece

Los baños también empiezan a transformarse bajo esta lógica “hotel boutique”. Duchas abiertas, microcemento, toallas visibles y detalles tipo spa aparecen cada vez más en casas argentinas.

Incluso especialistas aseguran que las duchas integradas y los espacios más despejados son una de las tendencias fuertes para los próximos años.

La tendencia que busca que la casa “abrace”

Más allá de la estética, el fenómeno tiene relación con algo más profundo: la necesidad de convertir la casa en un espacio de bienestar emocional.

Por eso, esta tendencia se mezcla cada vez más con conceptos como:

“hogar refugio”

“casa que calma”

“diseño emocional”

“quiet luxury”

La clave ya no pasa por tener ambientes perfectos, sino por lograr espacios que transmitan tranquilidad, confort y sensación de pausa.