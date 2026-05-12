Así es la mansión de Neymar en Brasil: diseño minimalista, espacios XXL y una sala de juegos inspirada en Disney

Las casas de las grandes figuras del deporte suelen despertar curiosidad, pero la mansión de Neymar en Santos, Brasil, logró captar especialmente la atención por un detalle inesperado: una gigantesca sala de juegos inspirada en el universo Disney diseñada exclusivamente para sus hijas.

Según publicó Infobae, el futbolista mostró distintos sectores de la propiedad durante una visita registrada por el influencer Jon Vlogs, quien recorrió la residencia ubicada en Morro Santa Terezinha, una de las zonas más exclusivas de Santos.

La casa, valuada en más de 10 millones de dólares según medios brasileños, combina arquitectura contemporánea, diseño minimalista y espacios pensados para el confort y la vida familiar.

Una casa con estética moderna y materiales nobles

Uno de los ambientes que más llamó la atención fue la cocina principal. Allí predominan los tonos grises oscuros, superficies de mármol y muebles con frentes de vidrio que aportan una estética elegante y moderna.

La distribución abierta y los grandes ventanales potencian la sensación de amplitud, mientras que la iluminación cálida y los materiales nobles refuerzan una atmósfera sofisticada pero relajada.

Según mostró el recorrido difundido en redes, la propiedad también incluye sectores sociales integrados, espacios de descanso amplios y una decoración marcada por líneas limpias y objetos de fuerte valor personal.

La sala de juegos inspirada en Disney que impactó en redes

Sin embargo, el espacio que terminó convirtiéndose en protagonista fue el playroom diseñado para Mavie, Mel y Helena, las hijas del futbolista.

La habitación funciona prácticamente como una pequeña ciudad infantil: tiene casas en miniatura, negocios, hospital, panadería, espacios interactivos y hasta un tobogán que desemboca en una piscina de pelotas.

Decorada en tonos pastel y con una lógica escenográfica muy cinematográfica, la sala combina diseño lúdico con arquitectura inmersiva, una tendencia cada vez más utilizada en casas de lujo orientadas a la experiencia familiar.

Durante el recorrido, Neymar resumió el impacto visual del ambiente con una frase simple: “Es como Disney”.

El museo personal de Neymar dentro de la casa

Otro de los espacios destacados es el comedor, donde el jugador conserva camisetas enmarcadas de figuras históricas del fútbol como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Más que un simple sector decorativo, el ambiente funciona como una especie de museo personal que mezcla diseño interior con memoria deportiva y objetos de colección.

Autos, motos y una propiedad de 3.000 metros cuadrados

Según detalló Infobae, la mansión tendría alrededor de 3.000 metros cuadrados y habría surgido de la unión de dos propiedades adquiridas por el futbolista.

El recorrido también mostró un amplio garaje donde Neymar guarda una Ferrari negra y varias motocicletas de colección. De hecho, el delantero aclaró que muchas de esas motos pertenecían al dueño anterior de la vivienda.

La tendencia de las “casas experiencia”

Más allá del lujo, la propiedad refleja una tendencia cada vez más fuerte entre celebridades y deportistas de alto perfil: diseñar hogares que funcionen como experiencias completas.

Salas inmersivas, espacios temáticos, ambientes multifunción y zonas de bienestar aparecen cada vez más en residencias premium alrededor del mundo, donde la arquitectura busca combinar estética, entretenimiento y vida familiar en un mismo lugar.