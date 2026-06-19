Las mini mansiones de los hijos de los famosos: cuánto cuestan y por qué son la nueva obsesión de lujo

Las tiny houses premium dejaron de ser una rareza para convertirse en una de las tendencias más llamativas dentro del diseño infantil. Inspiradas en modelos que triunfan en Estados Unidos y Europa, estas mini construcciones combinan arquitectura, interiorismo y tecnología para crear espacios exclusivos pensados para los más chicos.

En Argentina, la moda también encontró su lugar entre las celebridades. Mirko, el hijo de Marley, y Matilda, la hija de Luciana Salazar, aparecen entre los casos más conocidos de niños que cuentan con estas pequeñas viviendas diseñadas a medida.

Pero lo que más sorprende es que ya no se trata de simples casitas de juego. Hoy incorporan prestaciones propias de una vivienda real y están pensadas para acompañar el crecimiento de los chicos durante años.

Arquitectura a escala infantil con materiales de primera calidad

Una de las empresas que impulsa esta tendencia en el país es La Petite Maison, firma especializada en la construcción de tiny houses premium mediante sistemas de construcción en seco.

Los proyectos utilizan materiales similares a los de una vivienda tradicional, lo que permite obtener estructuras duraderas, seguras y con excelentes terminaciones.

Entre las características más destacadas se encuentran:

Aberturas de aluminio con doble vidrio laminado.

Pisos vinílicos de alto impacto.

Mesadas de porcelanato líquido.

Bacha de acero inoxidable.

Instalación eléctrica completa.

Agua corriente.

Puertos USB integrados.

Smart TV.

Sistemas de domótica.

Aire acondicionado.

Cuando una casita infantil parece una vivienda de lujo

Los modelos más equipados llevan el concepto todavía más lejos.

Dependiendo del presupuesto y del nivel de personalización, pueden incorporar:

Cocinas completamente funcionales.

Heladeras de uso real.

Losa radiante.

Decks exteriores.

Iluminación inteligente.

Climatización automatizada.

Control domótico de distintos dispositivos.

El resultado son pequeños espacios que replican muchas de las comodidades de una vivienda de alta gama, pero adaptadas a una escala infantil.

Diseñadas para crecer junto a los chicos

Uno de los aspectos más innovadores de estas construcciones es que están pensadas para no quedar obsoletas con el paso del tiempo.

Según explican sus creadoras, el objetivo es que la inversión siga siendo útil incluso cuando los niños dejan de utilizarlas como espacio de juego.

Por eso, muchas tiny houses pueden transformarse posteriormente en:

Playrooms.

Salas de estudio.

Espacios creativos.

Salas de videojuegos.

Lugares de reunión para adolescentes.

Pequeñas oficinas o espacios de trabajo.

Esta versatilidad es una de las claves que explica el crecimiento de la tendencia.

Mirko, Matilda y otros famosos que se sumaron a la moda

Entre los propietarios más conocidos de estas mini mansiones aparecen Mirko, el hijo de Marley, y Matilda, la hija de Luciana Salazar, quienes cuentan con versiones personalizadas especialmente para ellos.

La tendencia también llegó a otras familias reconocidas. Entre los clientes mencionados por la empresa figuran Marcelo Tinelli y una sobrina de Lionel Messi, que recibió una de estas exclusivas construcciones en Rosario.

Cuánto cuesta una tiny house premium

Como ocurre con cualquier proyecto arquitectónico personalizado, el valor final depende de las dimensiones, el equipamiento y los materiales seleccionados.

Los modelos infantiles parten desde los US$ 10.000, aunque la cifra puede incrementarse considerablemente cuando se suman sistemas inteligentes, equipamiento premium y terminaciones exclusivas.

El fenómeno que también conquista a los adultos

Mientras las versiones infantiles ganan popularidad entre los famosos, las tiny houses para adultos también atraviesan un fuerte crecimiento en Argentina.

Actualmente existen modelos completamente equipados de alrededor de 20 metros cuadrados que arrancan en torno a los $41,5 millones más IVA, mientras que las versiones de 30 metros cuadrados pueden superar los $57 millones.

Estas viviendas compactas son utilizadas como casas permanentes, refugios de fin de semana o unidades destinadas al alquiler turístico.

La nueva cara del diseño infantil

Los especialistas coinciden en que el diseño destinado a los más chicos cambió profundamente en los últimos años.

Los colores estridentes y los espacios exclusivamente lúdicos dieron paso a propuestas más sofisticadas, donde predominan las paletas neutras, los materiales nobles, el mobiliario de diseño y los ambientes multifuncionales.

Por eso, las tiny houses premium dejaron de ser una simple casita de jardín para convertirse en una tendencia que une arquitectura, tecnología y estilo de vida. Una fórmula que explica por qué cada vez más familias —incluidas numerosas celebridades— apuestan por estos proyectos que parecen pequeñas mansiones, pero están pensados para el mundo de los chicos.