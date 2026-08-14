Tres ballenas aparecieron muertas y activaron un operativo en la costa de Puerto Madryn.

Tres ejemplares de ballenas fueron encontrados muertos en distintos puntos de la costa de Puerto Madryn. Se trata de dos machos y una hembra. Equipos especializados tomaron muestras para determinar las posibles causas de los varamientos, mientras guardaparques y personal policial mantienen un perímetro de seguridad.

En un primer momento se había informado sobre la presencia de dos ejemplares a la altura de la Quinta Bajada. Sin embargo, durante el avance del operativo se confirmó que eran tres. El tercer animal fue encontrado en inmediaciones del Monumento a la Mujer Galesa, en el sector de la Primera Bajada.

Investigan las causas de las muertes de tres ballenas en Puerto Madryn

Durante el operativo interviene personal del Centro Nacional Patagónico (CENPAT), que realizó la toma de muestras de los ejemplares. El objetivo es reunir información que permita analizar los animales y establecer las posibles causas de los varamientos y posteriores muertes.

Las tareas se desarrollan en los distintos sectores de la costa donde fueron encontrados los animales y continuarán mientras se completa el procedimiento de investigación.

Retiran los ejemplares de la costa

En paralelo a la toma de muestras, comenzó el levantamiento de las ballenas. Para realizar las maniobras se utiliza maquinaria especial que permite retirar los ejemplares de la costa y trasladarlos de los lugares donde fueron encontrados.

Guardaparques y efectivos policiales establecieron un perímetro de seguridad para impedir que vecinos, turistas y curiosos se acerquen a los animales y a las zonas donde trabajan los especialistas.

La medida busca evitar riesgos durante las maniobras y garantizar que los equipos puedan desarrollar las tareas de investigación y retiro de los ejemplares.

Hasta el momento, la confirmación oficial establece que fueron tres ballenas muertas: dos machos y una hembra, encontradas en distintos sectores de la costa de Puerto Madryn.

Con información de Diario Crónica.

Cinco ballenas muertas en 10 días en Puerto Madryn

Estas tres ballenas se suman a las dos que aparecieron muertas a principios de agosto. El pasado lunes 3 de agosto, un ejemplar de ballenato de la especie de Ballena Franca Austral fue encontrado muerto frente a las costas de Puerto Madryn, Chubut. El cuerpo se situó cerca de la rotonda ubicada en la intersección del boulevard Brown y la calle Jenkins.

El pasado domingo 2 de agosto en la segunda bajada de Playa Las Canteras, en el Área Natural Protegida El Doradillo, otro cuerpo de animal fue detectado muerto sobre la costa.