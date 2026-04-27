Paredes blancas y lujo criollo: así es el refugio secreto de Luciano Pereyra y su increíble estudio en Luján

A 70 kilómetros del ruido porteño, en la tranquilidad de Luján, Luciano Pereyra encontró su santuario. Junto a su esposa, Julia Rezzuto, el cantante vive en una propiedad que es el sueño de cualquier amante del campo: una construcción de estilo colonial que rinde homenaje a las antiguas estancias argentinas, pero con el lujo tecnológico de un artista internacional.

No es solo una casa, es el búnker creativo donde Luciano compone sus hits y el parque gigante donde sus perros, los verdaderos dueños de la casa, corren en libertad absoluta.

Arquitectura criolla: paredes blancas y madera robusta en el refugio de Luciano Pereyra

El diseño de la vivienda no sigue modas pasajeras. La estructura se destaca por su estética rústica y sofisticada:

Galerías infinitas: columnas y techos de tejas protegen las galerías, el lugar favorito de la pareja para tomar mate y disfrutar del paisaje sin importar el clima.

columnas y techos de tejas protegen las galerías, el lugar favorito de la pareja para tomar mate y disfrutar del paisaje sin importar el clima. Materiales nobles: en el interior mandan el cuero, las fibras naturales y los muebles de madera oscura que contrastan con paredes blancas impecables.

en el interior mandan el cuero, las fibras naturales y los muebles de madera oscura que contrastan con paredes blancas impecables. Luz natural: grandes ventanales funcionan como cuadros vivos, integrando la frondosa arboleda del exterior con el living de la casa.

Un estudio de grabación de mil millones: el corazón de la casa

Para un artista que llena estadios, el hogar es también oficina. Luciano instaló un estudio de grabación profesional de última generación dentro de la propiedad.

Este espacio cuenta con paneles acústicos de alta complejidad y tecnología que nada tiene que envidiarle a los estudios de Miami o Buenos Aires. Aquí es donde la «magia» sucede: el silencio del campo le permite componer sin interrupciones, transformando la paz de Luján en melodías que luego recorren el mundo.

Con información de Clarín.