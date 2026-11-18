Momi Giardina encontró en el barrio porteño de Palermo el lugar ideal para construir su propio refugio. La humorista, actriz y bailarina apostó por una vivienda de dos plantas que combina ambientes luminosos, una estética industrial y detalles cálidos. El resultado es una casa moderna, con espacios integrados y una decoración que refleja su personalidad.

Según publicó el diario Los Andes, la artista adquirió su primera propiedad a los 43 años y decidió remodelar distintos ambientes para adaptarlos a su estilo de vida. A través de sus redes sociales compartió parte del proceso, desde la elección de los muebles hasta la transformación de una habitación completa en un vestidor diseñado especialmente para ella.

La casa de Momi Giardina: grandes ventanales y un diseño de estilo industrial

Uno de los principales atractivos de la vivienda es la abundante luz natural que ingresa a través de grandes ventanales, una característica que define la estética de los ambientes.

La propiedad está distribuida en dos niveles y presenta una combinación de materiales que aporta equilibrio entre modernidad y calidez.

Los pisos de madera clara contrastan con paredes oscuras y detalles metálicos, mientras que los tonos blancos y grises suavizan el conjunto.

Una escalera metálica negra, de inspiración industrial, conecta ambas plantas y se convierte en uno de los elementos más destacados del diseño interior.

Lejos de recargar los espacios, la decoración apuesta por líneas simples, superficies despejadas y una paleta neutra que permite aprovechar la iluminación natural.

Un living amplio e integrado: así decoró Momi Giardina su casa

El living es uno de los sectores centrales de la vivienda. Su distribución abierta permite conectar visualmente la zona de estar con el comedor y generar una mayor sensación de amplitud.

Un sillón de grandes dimensiones, muebles claros y una chimenea decorativa forman parte de la ambientación elegida por la humorista.

Los textiles en colores suaves y las cortinas claras acompañan la propuesta, mientras que la madera aporta una cuota de calidez frente a los elementos metálicos.

La combinación de paredes oscuras con muebles blancos genera un contraste que se repite en distintos sectores de la casa.

Los grandes ventanales permiten que la luz recorra los ambientes y se convierta en una protagonista de la decoración.

El vestidor a medida, uno de los espacios favoritos de Momi Giardina

Uno de los proyectos más personales de la remodelación fue la transformación de una habitación completa en un vestidor.

Para aprovechar el espacio, Giardina recurrió a especialistas en mobiliario a medida, con quienes trabajó en una propuesta pensada para organizar prendas, zapatos y accesorios.

La decisión de destinar una habitación exclusivamente al guardado refleja una tendencia del diseño interior: crear ambientes específicos que respondan a las necesidades cotidianas de quienes habitan la casa.

El vestidor se integra a la planta superior, donde también se encuentra el dormitorio principal.

A diferencia de las áreas sociales, el dormitorio presenta una decoración más serena, con predominio de blancos y tonos suaves, que favorecen una atmósfera de descanso.

Madera, metal y colores neutros: las claves de la decoración

La casa de Momi Giardina reúne varios recursos que son tendencia en el diseño de interiores contemporáneo.

Entre ellos se destacan:

Estilo industrial: presente en la escalera metálica negra y en los contrastes de las paredes.

presente en la escalera metálica negra y en los contrastes de las paredes. Madera clara: utilizada en los pisos para aportar calidez.

utilizada en los pisos para aportar calidez. Grandes superficies vidriadas: permiten aprovechar la luz natural y ampliar visualmente los ambientes.

permiten aprovechar la luz natural y ampliar visualmente los ambientes. Espacios integrados: el living y el comedor mantienen una continuidad visual.

el living y el comedor mantienen una continuidad visual. Muebles de líneas simples: predominan los diseños funcionales y los colores neutros.

predominan los diseños funcionales y los colores neutros. Mobiliario a medida: especialmente en el vestidor, donde la organización es protagonista.

La combinación de estos elementos permite lograr una estética contemporánea sin perder la sensación de hogar.

El sueño de la casa propia que Momi Giardina hizo realidad

La compra de la propiedad representó un momento especial para la artista, que compartió con sus seguidores la emoción de convertirse en propietaria.

En publicaciones anteriores, Giardina contó que eligió el primer departamento que visitó, después de descubrirlo a través de TikTok.

A partir de esa decisión comenzó un proceso de remodelación y personalización que fue mostrando en sus redes sociales.

Más allá de su estética, la vivienda refleja una búsqueda de comodidad y funcionalidad, con espacios diseñados para acompañar su rutina.

Con grandes ventanales, una escalera industrial y un vestidor hecho a medida, la casa de Momi Giardina demuestra cómo combinar diseño moderno, luz natural y detalles personales en un mismo lugar.