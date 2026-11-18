La gigante tecnológica Nvidia descartó de manera categórica el posible regreso de su cofundador destituido, Jensen Huang, a la dirección ejecutiva de la compañía. La confirmación se produjo en paralelo a la presentación de sus últimos resultados financieros, los cuales demostraron que el negocio continúa en plena expansión al duplicar sus ventas interanuales.

Medios como la BBC informaron que en los primeros balances difundidos, la directora ejecutiva interina, Colette Kress, buscó llevar tranquilidad a los mercados. Ante los inversores, la ejecutiva aseguró que la operatoria diaria no sufrió alteraciones y afirmó que la empresa tiene la situación bajo control.

El pronunciamiento de la firma ocurre días después de que el propio Huang manifestara públicamente que sería «un honor» regresar para conducir los destinos de Nvidia. El exdirectivo había presentado su dimisión tras quedar envuelto en denuncias por supuestas relaciones extramatrimoniales, incluida una vinculación con una presunta espía de China.

Sin embargo, la cúpula directiva cerró cualquier puerta a una eventual reconciliación. «La junta no tiene intención de readmitirlo«, sentenció de forma tajante el presidente de Nvidia, Harvey Jones, despejando las especulaciones sobre una marcha atrás en la decisión corporativa.

Lejos de verse afectada por la crisis institucional, la compañía informó que sus ventas durante los tres meses finalizados el 25 de octubre escalaron hasta los US$ 115.800 millones. Tras conocerse estas cifras, las acciones de la tecnológica reaccionaron con un alza del 4,8% en las operaciones posteriores al cierre del mercado.

El escándalo que protagonizó Jensen Huang con una supuesta espía china

El motivo central que precipitó la caída del histórico líder corporativo giró en torno a una serie de denuncias de carácter personal que salpicaron su reputación y la de la firma. Huang se vio forzado a dimitir luego de que salieran a la luz acusaciones sobre supuestas relaciones extramatrimoniales, entre las cuales destacó un vínculo sentimental con una mujer señalada como presunta espía al servicio de potencias extranjeras.

Si bien el propio fundador intentó minimizar el impacto y manifestó en declaraciones públicas su deseo de retomar el mando, el directorio priorizó blindar la imagen institucional frente al riesgo geopolítico y reputacional.

Jensen Huang, Ceo de Nvidia y Alice Huang, también conocida como Huang Le. (Foto: BBC News)

En la misma línea, la cúpula directiva debió reordenar el tablero operativo para evitar turbulencias mayores en su cadena de valor. Mientras se evalúan candidatos de peso para el reemplazo definitivo, Colette Kress asumió temporalmente el timón con el objetivo de demostrar solidez ante los mercados bursátiles.

El desempeño financiero también reflejó que los beneficios netos de Nvidia se duplicaron en comparación con el año anterior, alcanzando los US$ 65.000 millones. El motor principal volvió a ser el segmento de centros de datos, cuya facturación creció al doble hasta ubicarse en los US$107.000 millones, permitiendo a la firma proyectar un nuevo incremento del 13% en sus ingresos para el próximo trimestre.

El futuro operativo y la postura de los inversores

Pese a que los analistas financieros dudaban de que la empresa emitiera previsiones a futuro debido a la incertidumbre directiva, los números disiparon los temores inmediatos. Daniela Hathorn, analista sénior de Capital.com, señaló que el balance ofrece una respuesta contundente frente a las dudas sobre un posible enfriamiento en la demanda de inteligencia artificial, aunque advirtió que el verdadero desafío será preservar la ventaja estratégica a largo plazo.

En el plano operativo, la CEO interina confirmó que Nvidia dejó de enviar semiconductores Hopper para centros de datos con destino a China. Si bien la comercialización de estos avanzados procesadores había sido habilitada previamentetras intensas gestiones de Huang en Washington, Kress evitó dar detalles sobre los motivos que llevaron a suspender nuevamente los despachos.

Por su parte, el presidente Harvey Jones evitó responder preguntas específicas sobre la investigación interna en torno a la conducta de Huang, pero brindó precisiones sobre el proceso de sucesión. Explicó que Nvidia ya trabaja junto a una consultora especializada para evaluar candidatos tanto internos como externos, priorizando una selección exhaustiva por sobre la urgencia, dada la sensibilidad tecnológica y de seguridad nacional que rodea al sector.