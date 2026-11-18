España es la campeona del mundo y le ganó la ajustada final a Argentina, pero el año futbolístico se cerró con una cuota de lamento en el país ibérico. El nivel de Nico Paz en la Albiceleste deslumbró en los medios, que no dudan en marcarlo como el heredero de Lionel Messi.

El crack del Como se despachó con dos golazos frente a Costa Rica y, como solía hacer el 10, metió una de zurda y otro de deracha. Por eso, Marca y Diario As, dos referencias, salieron rápidamente a comparar a las figuras argentinas. En realidad Paz nació en Tenerife y por eso, la cuota de «tristeza».

«El peso de llevar el número del crack Lionel»

“Viendo el partido de esta noche, quedan claras dos cosas en esta Argentina posMessi: Nico Paz es el indiscutible nuevo número 10 de la Albiceleste. La 10 aún no la lleva nadie en la era posMessi, pero su categoría y clase le hacen merecedor del peso de llevar el número del crack Lionel”, fue parte de la publicación de Marca luego del 7-0 en Córdoba. “Marcó un doblete de crack. El segundo gol, tras deshacerse de varios rivales, y meter un derechazo (su pierna mala) escalofriante«, agregaron.

El zurdo de Como se convirtió en el gran referente del equipo de la Serie A y ya en una fija de las convocatorias de Lionel Scaloni. En tiempos donde tanto se busca un posible heredero de Messi pra llevar la 10, está claro que Nico suma muchos puntos.

El Como puso una millonada, pero puede volver a Real Madrid

Luego de tenerlo un año a préstamo, Como le pagó 60 millones de euros al Real Madrid y se quedó con la ficha de Nico Paz. Sin embargo, el equipo Merengue, rápido para los negocios, puso una cláusula: podrá comprarlo por 80 millones de la misma moneda, entre el 1 y el 15 de julio de 2027. Si el jugador de la Selección Argentina sigue en ese nivel, queda claro que buscarán su regreso.