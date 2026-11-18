Juliana Awada volvió a quedar en el centro de la atención mediática por una versión sobre su vida sentimental. A diez meses de anunciar su separación de Mauricio Macri, trascendió que la ex primera dama estaría comenzando una nueva relación con José Luis “Lolo” Longinotti, un empresario argentino con una extensa trayectoria en el mundo de la publicidad, el marketing y los negocios tecnológicos.

La información fue difundida inicialmente por el portal Muy Fuerte y posteriormente retomada por medios como Para Ti y Urgente24. Sin embargo, hasta el momento ni Juliana Awada ni el empresario confirmaron públicamente el supuesto romance, por lo que la relación permanece en el terreno de las versiones periodísticas.

Quién es José Luis “Lolo” Longinotti, el empresario vinculado con Juliana Awada

José Luis Longinotti es un reconocido ejecutivo argentino con más de tres décadas de experiencia en el mundo empresarial. Aunque mantiene un perfil relativamente alejado de la exposición mediática, desarrolló una importante carrera en compañías internacionales y agencias de publicidad.

Estudió Administración de Empresas y Marketing en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) y comenzó su recorrido profesional en empresas de primera línea.

Entre sus antecedentes se destacan sus pasos por Pepsi-Cola Internacional, Philip Morris y AOL/Time Warner, donde ocupó cargos relacionados con el marketing y la gestión comercial.

Posteriormente, se convirtió en socio de la agencia publicitaria Del Campo Nazca Saatchi & Saatchi y llegó a ocupar la presidencia de DDB Argentina para el Cono Sur.

Actualmente, Longinotti se desempeña como Global Managing Director de EPAM Neoris, una compañía especializada en ingeniería digital, transformación tecnológica y consultoría empresarial.

Los negocios y la vida personal del supuesto novio de Juliana Awada

Además de su trayectoria en el ámbito corporativo, Longinotti participó en diferentes emprendimientos vinculados con la gastronomía, las inversiones inmobiliarias y los desarrollos deportivos.

Entre sus proyectos figuran La Colina Golf & Polo Club y La Ensenada Polo Ranch, iniciativas relacionadas con el mundo del polo y el golf.

También estuvo vinculado con emprendimientos gastronómicos, entre ellos la firma familiar Como en Casa.

En el plano personal, el empresario es hincha de River Plate, practicó rugby en el club Alumni y disfruta del golf, una actividad que forma parte de su vida social.

A diferencia de las figuras del espectáculo y la política, Longinotti construyó una trayectoria pública centrada principalmente en sus actividades profesionales.

Cómo habría comenzado la relación entre Juliana Awada y Lolo Longinotti

Las versiones sobre un posible acercamiento sentimental comenzaron a circular durante el fin de semana y tomaron fuerza el lunes 16 de noviembre.

Según las publicaciones periodísticas, Awada y Longinotti estarían iniciando una relación, aunque no trascendieron detalles concretos sobre cómo se conocieron ni desde cuándo mantendrían el supuesto vínculo.

Tampoco se conocieron declaraciones públicas de los protagonistas que permitan confirmar la información.

La posibilidad de un nuevo romance despertó interés porque sería una de las primeras relaciones sentimentales atribuidas a la empresaria desde el final de su matrimonio con Mauricio Macri.

Por ahora, se trata de una versión que no cuenta con confirmación de ninguna de las partes.

La separación de Juliana Awada y Mauricio Macri después de 15 años juntos

Juliana Awada y Mauricio Macri anunciaron su separación el 11 de enero de 2026, después de más de 15 años de relación.

La decisión había sido tomada de común acuerdo antes de las fiestas de diciembre de 2025, aunque ambos optaron por compartir las celebraciones familiares.

La expareja tiene una hija en común, Antonia, y desde el comienzo de la ruptura buscó preservar la intimidad familiar.

En aquel momento, Awada eligió sus redes sociales para comunicar que atravesaba una nueva etapa personal y pidió respeto por el proceso.

La separación marcó el final de una de las parejas más conocidas del ámbito político y social argentino, especialmente por el protagonismo que ambos tuvieron durante la presidencia de Macri, entre 2015 y 2019.

Mauricio Macri también comenzó una nueva relación tras separarse de Juliana Awada

Mientras Juliana Awada mantuvo un perfil reservado respecto de su vida sentimental, Mauricio Macri comenzó una relación con la empresaria Dolores “Lola” Teuly.

El vínculo se hizo público en mayo de 2026, después de que trascendieran imágenes de ambos durante un viaje a París.

Macri y Teuly se conocían desde hacía varios años y retomaron el contacto durante un encuentro social.

Desde entonces, comenzaron a mostrarse juntos en diferentes actividades y encuentros públicos.

Ahora, la atención se concentra en la posibilidad de que Juliana Awada también haya iniciado una nueva historia de amor.

Sin embargo, mientras no exista una confirmación de la empresaria o de José Luis Longinotti, el supuesto romance continúa siendo una versión difundida por los medios.