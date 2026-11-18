Bariloche

Roberto Savasta

DNI 14251572

Crecí en los ’70, los milicos afuera

Los discos, los libros, algunas pastillas,

La lluvia en el barrio, la luz de una vela

El futuro abierto, la guitarra a mano

La paz era el lema, lo demás el barro.

Nací con el miedo, con «el Cuco feo»

Con tontos maestros, con falsos valientes, con «el hombre macho», la mujer pedazos de una triste vida mordida entre dientes.

Y yo fuí creciendo, seguía buscando,

militó en las calles este niño Ángel

por un mundo humano.

Busqué en las montañas la paz de ese cielo que yo tanto amaba.

Y anduve en los bosques buscando esa magia que a mí me evitaba.

Crecí en los ’70, me marcó por siempre

Me lanzó rebelde en un mundo plano

que no me apetece, marcado por siempre, loco y bien parado, ando por el mundo buscando mi rumbo a pesar del barro, a pesar del ruido, de todo este lío

que me suena lejos, lejos de lo mío.

Crecí en los ’70, los milicos afuera

Yo escuché esos discos y leí esos libros

Y en noches de lluvia, la luz de una vela

alumbrada al Ángel que a pesar del modo y de tanto ruido, por adentro vuela