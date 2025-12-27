Por qué se recomienda no heredar la casa de tus padres, según una asesora financiera 

En el imaginario colectivo, heredar una casa suele asociarse a un golpe de suerte. En un país atravesado por un profundo déficit habitacional como Argentina, recibir una vivienda sin costo aparece como una de las mayores fortunas. Sin embargo, una asesora financiera advierte que este tipo de patrimonio familiar no siempre representa la mejor opción al momento de heredar.

Es mejor no heredar la casa de tus padres, según una asesora financiera

En este contexto, Sofía Auñón, asesora financiera de Valencia y conocida en redes sociales como @sofi.nanzas, explicó en un video publicado en Instagram por qué, en determinados casos, heredar directamente la vivienda de los padres no resulta la opción más eficiente desde el punto de vista fiscal. Además, detalló qué estrategias existen para reducir la carga impositiva y favorecer la construcción de patrimonio a largo plazo.

Según la especialista, la clave está en el paso del tiempo. Cuando los padres llevan muchos años viviendo en una propiedad, es probable que su valor se haya revalorizado de manera significativa. En ese escenario, si la vivienda pasa a nombre de los hijos y estos deciden venderla más adelante, deberán afrontar un pago elevado de impuestos por la ganancia de capital obtenida.

Por qué no heredar una casa: la alternativa que propone la experta

Auñón sugiere una estrategia que, aunque puede parecer compleja, permite un importante ahorro impositivo: la creación de un fondo en el que los padres conserven la propiedad de la vivienda con usufructo vitalicio, mientras el hijo o hija figure como beneficiario.

En términos prácticos, esto implica que los padres continúan siendo los dueños legales del inmueble y pueden habitarlo o disponer de él hasta su fallecimiento. Al mismo tiempo, el heredero queda designado como beneficiario, de modo que, al momento de la transmisión, la propiedad pase a su nombre con una carga impositiva menor que en una herencia tradicional. “Es una forma de ahorrar impuestos y, al mismo tiempo, generar riqueza generacional”, concluye la asesora financiera.