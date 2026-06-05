Renacer de las cenizas: se incendió la cabaña original y construyeron esta maravilla en el bosque
Sobre el pedestal de piedra que sobrevivió al fuego, el reconocido estudio Mimosa Arquitectura diseñó un refugio de madera carbonizada y alma minimalista a orillas del río.
Tras un incendio devastador, lo único que quedó en pie fue un viejo pedestal de piedra. Para muchos, el fin; para sus diseñadores, un nuevo comienzo. Hoy, una espectacular estructura de madera se eleva sobre esa misma base, integrándola de forma natural para protegerse de las inundaciones y regalar una perspectiva única sobre el agua del río Sázava en República Checa en una zona que presenta similitudes con áreas cordilleranas de la Patagonia..
El arte de la «cueva» moderna
Olvídate de la clásica cabaña de campo. Este refugio es una ligera estructura de madera revestida por dentro con abeto noble y, por fuera, con tablones de alerce carbonizado. No es solo estética: este proceso de quemado protege la fachada contra el clima, aleja a los intrusos y —con un sutil toque de ironía— conecta el presente de la casa con su pasado envuelto en llamas.
Hacia la pendiente trasera, una chapa metálica de alta resistencia frena el agua que cae del techo. El resultado interior: una paleta unificada de tonos naturales y metal negro que transforma la vivienda en una especie de «cueva» minimalista, donde la estufa de leña y la escalera de hierro continúan el diálogo con el fuego exterior.
Además, un suelo de linóleo ultra resistente elimina las fronteras, permitiendo entrar y salir sin preocuparse por el barro o el bosque.
Desconexión total y autosuficiencia
¿El secreto de su amplitud? El minimalismo estratégico. El espacio principal abarca toda la altura de la cabaña, conectando visualmente el río al frente con los imponentes acantilados de la parte trasera.
Las habitaciones de la planta superior se redujeron al mínimo: pequeños áticos diseñados exclusivamente para dormir. Al fin y al cabo, el objetivo de escapar de la ciudad es estar juntos.
Vivir el entorno: Basta con abrir la gran contraventana para que el murmullo del río Sázava y el susurro de los pinos inunden el ambiente, mientras los martines pescadores rompen el espejo del agua.
Orientada por completo al río, la zona social se funde con el paisaje gracias a un frente totalmente acristalado. Aquí, una terraza elevada sustituye el contacto con el suelo para regalar vistas panorámicas ininterrumpidas. Y cuando el sol de verano aprieta demasiado, o cuando llega el domingo y toca volver a la rutina, una persiana plegable se cierra por completo, transformando la cabaña en una caja negra, segura e inexpugnable.
A excepción de la electricidad, el refugio funciona de manera autónoma: el agua brota de un pozo propio, los residuos se gestionan en un depósito oculto en el zócalo de piedra y la combinación de calefactores eléctricos con la estufa de leña garantizan el confort en cualquier época del año. Un verdadero búnker de diseño y desconexión.
Información técnica
Arquitectura: Mimosa Arquitectos
Ubicación: Prosečnice, República Checa
Autor: Petr Moráček, Jana Zoubková, Pavel Matyska, Dalibor Pospíšil
Años de construcción: 2020 – 2025
Superficie construida: 69 m²
Superficie útil: 78 m²
Fotos: Petr Polák
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