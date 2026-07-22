El Indec difunde el dato de actividad económica de mayo: las expectativas de los privados y qué prevé el Gobierno

Para Luis Caputo, la reactivación del consumo de cemento un 7,1% es un buen indicio para dinamizar el empleo y la demanda de insumos.(Foto: Clarín Fotografía)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este miércoles el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a mayo, un indicador clave para el Poder Ejecutivo tras marcar el inicio de una fase de recuperación sostenida proyectada por el ministro de Economía, Luis Caputo. Luego de la contracción del 1,5% registrada en abril, los relevamientos de las principales consultoras privadas anticipan un rebote moderado para el quinto mes del año, aunque enmarcado en un comportamiento heterogéneo entre los distintos sectores productivos.

Según las estimaciones de la firma Analytica, la actividad económica habría registrado una suba del 0,3% mensual desestacionalizada en mayo. Desde la consultora explicaron que el comportamiento del indicador refleja un patrón de «serrucho», donde el nivel de crecimiento no logra consolidarse de forma continua durante dos meses consecutivos. Por su parte, la medición de Orlando J. Ferreres & Asociados (IGA-OJF) estimó una expansión desestacionalizada del 0,6% respecto de abril y una variación interanual positiva del 0,7%, mostrando a ocho de sus once sectores analizados en terreno positivo.

El comportamiento del agro, la industria y la minería

Dentro del entramado industrial y primario, la producción agrícola y la siderurgia mostraron signos de dinamismo. De acuerdo con el índice IACA de la Bolsa de Comercio de Rosario (+1,4%), la cosecha de soja alcanzó niveles significativos para mayo, impulsando la molienda de granos. En el sector industrial, la producción de acero laminado en caliente subió un 26,6% y la elaboración de aceites creció un 9,5%, mientras que la fabricación de automotores avanzó un 5,7%.

Por su parte, el informe de Orlando J. Ferreres & Asociados destacó que el sector de minas y canteras registró un incremento del 8,6% interanual en mayo y acumula un alza del 6,5% en los primeros cinco meses del año, traccionado por la extracción de petróleo y la actividad en Vaca Muerta. Sin embargo, la demanda interna se mantuvo retraída, con bajas en las ventas de vehículos a concesionarios (-9,2%) y un consumo de bienes durables aún debilitado.

Construcción y las alternativas en Economía para impulsar el crédito

En el sector de la construcción, el Índice Construya registró una mejora del 1,9% y el consumo de cemento creció un 7,1%, explicado mayormente por un rebote técnico tras la fuerte baja sufrida en abril (-7,5%). Para el equipo económico liderado por Luis Caputo y el viceministro José Luis Daza, la reactivación de este rubro resulta prioritaria para dinamizar el empleo y la demanda de insumos.

Según reveló una reconstrucción publicada por Infobae, funcionarios del Palacio de Hacienda mantienen conversaciones con directivos del sector privado para estructurar nuevas herramientas de financiamiento. Entre las alternativas en análisis se contempla destinar fondos de la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) —que requeriría aval del Congreso de la Nación— para el descuento de hipotecas por montos de entre US$ 15.000 millones y US$ 20.000 millones. Asimismo, se evalúa la conformación de las cuentas del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para volcar saldos remanentes hacia el mercado de créditos habitacionales para la clase media.