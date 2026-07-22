Video: se conoció la arenga completa de Lionel Messi en la previa a la final del Mundial

Tras la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial ante España, se viralizó el video de la arenga de Lionel Messi en la previa al duelo decisivo de la Copa del Mundo. Las imágenes alimentaron algunas teorías conspirativas por la frase «Olvidémonos de todo», que generó una gran incertidumbre en los fanáticos argentinos.

Luego de más de 48 horas, se conoció el video completo de este momento. ESPN reveló nuevas imágenes que comienzan en la salida de los jugadores.

Tras las palabras de la Pulga, los futbolistas comenzaron su caminata hacia el campo de juego. Detrás del capitán, aparece Emiliano Martínez y Cuti Romero. El Dibu le da indicaciones al zaguero: «Son dos y uno, si vos vas para afuera… Con Lamine [Yamal] te van a presionar. Fijate el pase ese filtrado adentro, si es para poder girar a algún lado».

Luego, es Lisandro Martínez quien toma la palabra. El defensor advierte al arquero sobre las cualidades de los atacantes españoles: «Dibu, hay que tener cuidado cuando enganchan, que siempre tratan de abrir el pie, ¿no?«.

Además, el futbolista de Manchester United le dice unas palabras a Tagliafico: «Vamos Nico, los vas a borrar. Los vas a borrar todo el partido«. Unos segundos más tarde, Messi vuelve a hablar y da algunas indicaciones: «Cuando pasen, deciles a Leandro [Paredes] y Enzo [Fernández] que no se vayan adelante«, le comenta a Romero.

Ya en los últimos metros, el Dibu es quién cierra el video con una frase motivadora: «Hoy va a ser mi día. Va a ser un día para la historia«. Tras estas palabras, los futbolistas de Argentina reciben el apoyo de los allegados y se encuentran en el túnel con los futbolistas de España.

Con estas nuevas imágenes, se puede ver el panorama completo de la situación, que generó una gran polémica en las últimas horas. Hasta el momento, ningún futbolista se refirió al tema. El único que fue consultado es Lionel Scaloni, que desconoció esta sospecha: «No veo redes. No sé nada. No tengo idea lo que me decís«