Una joya escondida en la costa: esta casa brilla en el bosque a orillas del mar de una playa exclusiva

La casa tiene 298 m2 y tres niveles. Fotos: Diego Medina.

Han pasado cien años desde las primeras experiencias de forestación en esa paradisíaca zona de médanos de cara al mar a 360 km de la ciudad de Buenos Aires. Con el tiempo, aquella visión de los pioneros se transformaría en la playa más exclusiva de la Argentina, Cariló. Ese es el escenario donde transcurre este proyecto del Estudio Galera, en una zona residencial de lotes pequeños junto al campo de golf .



El proyecto

“Un reglamento de construcción restrictivo, junto con las exigencias del programa, dieron lugar a un proyecto que optimiza no solo el área construida, sino también el volumen virtual”, señalan los arquitectos.

La zona comenzó a ser forestada en 1918.



Explican también que la pronunciada pendiente del terreno permite un acceso en un nivel intermedio, lo que posibilita que los tres niveles se abran completamente hacia el fondo, diluyendo el límite entre la propiedad y la amplitud del campo de golf.

Área social.



La vivienda se cierra hacia el sur, mientras que los dormitorios se abren al sol de la mañana y se potencian las expansiones ubicadas hacia el norte y el oeste.

Del hormigón visto a una gran vista.



Un acceso directo desde el nivel de la calle conduce al área social. En un nivel inferior se ubican la sala de juegos y los dormitorios infantiles, mientras que el dormitorio principal y un pequeño estudio se sitúan en la planta alta. Las áreas húmedas cerradas, en cambio, se localizan hacia el sur. En la entrada se diseñó un espacio para guardar bicicletas, ya que la cercanía de la casa al centro del pueblo convierte al ciclismo en el medio de transporte elegido durante el verano.



Los distintos espacios se articulan en torno a un vacío creado por un patio natural conservado en el centro del terreno.

El patio natural conservado.

Este sector, además de funcionar como conector, actúa como un gran reservorio de agua de lluvia y garantiza privacidad al separar la vivienda de la calle y el área de estacionamiento. El patio se cierra al noroeste con una piscina.

«El patio se cierra al noroeste con una piscina suspendida, concebida como un volumen escultórico que en parte ‘flota’ sobre el terreno», explica la memoria descriptiva.



El área de parrilla se articula para responder tanto a usos interiores como exteriores, y también funciona como soporte que permite que el estar se abra visualmente al campo de golf, al tiempo que bloquea las vistas desde la calle hacia el interior.



En el frente que da a la calle, y dentro del área edificable, la casa replica el volumen construido hacia el campo de golf. Una caja conformada por delgadas láminas de aluminio no solo define este nuevo espacio, sino que también actúa como un filtro vertical que protege a los vehículos del sol y de la caída de ramas. A su vez, asegura privacidad en el acceso mediante paneles plantados con distintas especies vegetales.



Los recorridos que rodean el patio, la relación entre los distintos niveles y la conexión entre el frente y el fondo convierten a la casa en un instrumento para observar el paisaje, filtrar la ciudad y potenciar la relación con el campo de golf, concluyen los arquitectos.

Ficha Técnica

Casa Choique

Ubicación: Cariló, partido de Pinamar, provincia de Buenos Aires

Proyecto: Estudio Galera

Área: 298 m²

Año: 2023

Arquitectos a cargo: Ariel Galera, Cesar Amarante, Francisco Villamil

Fotografías: Diego Medina

Contacto: www.estudiogalera.com

Arquitectos premiados

Estudio Galera obtuvo el primer puesto entre los arquitectos argentinos en el ranking 2025 de Architizer, portal de divulgación arquitectónica con base en Nueva York. El ranking está basado en premios y publicaciones.