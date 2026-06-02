Franco Colapinto habló en la previa de Mónaco y dejó bien claros sus objetivos

La curva ascendente de los últimos grandes premios no admite otro posible resultado: en la mira del argentino Franco Colapinto asoma únicamente la posibilidad de continuar engrosando su puntuación en el Mundial 2026 de Fórmula 1.

Luego de un breve descanso tras la brillante faena en Canadá, su mejor labor dentro de la máxima (sumó 8 unidades), el piloto de Alpine habló en la previa del Gran Premio de Mónaco y contó cómo se prepara para la glamourosa cita del fin de semana venidero.

«Ha sido una semana muy intensa para el equipo desde la carrera de Montreal. El lunes mismo después de la carrera me puse directamente al simulador«, comenzó diciendo.

El pilarense prácticamente ni pudo celebrar su 23° cumpleaños. Su ambición por continuar en la buena senda lo mantuvo 100% enfocado en los trabajos en la sede del equipo francés.

«Regresamos a Enstone y rápidamente empezamos a preparar el inicio de la ajetreada temporada europea y Mónaco, una de las mejores carreras del año. El circuito urbano es uno de los más emocionantes para un piloto, con las barreras tan cerca; tengo muchas ganas de ver qué se siente con los coches de este año, más ligeros y ágiles«, puntualizó.

«Vivo en Mónaco–agregó–, así que he visto cómo montaban el circuito cuando estaba en casa y ya estoy deseando salir a la pista. Al ser tan complicado adelantar en este circuito, el sábado es probablemente el día más importante. Va a ser un fin de semana ajetreado, y nuestro objetivo es volver a terminar entre los diez primeros y continuar con nuestro sólido rendimiento«, sentenció.