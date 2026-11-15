De enseñar soldadura a reproducir esculturas: la historia de una empresa familiar en Contralmirante Cordero

Hay historias de empresas que se cuentan a través de sus máquinas, sus productos o los años que llevan en el mercado. Pero hay otras que se entienden mejor por las huellas que dejan en el lugar donde nacieron. La de Solmet, la empresa de la familia Rossi Navarro, es una de ellas.

Desde 1993, su recorrido está ligado al de Contralmirante Cordero. Pablo Rossi llegó desde Cinco Saltos a partir de una posibilidad de financiamiento que le permitió instalarse y poner en marcha su propio proyecto. Los primeros años estuvieron dedicados a fabricar muebles de caño en serie. Después vinieron las transformaciones.

Como ocurre con tantas pequeñas empresas, el camino no fue lineal. Tuvieron que adaptarse a las dificultades económicas, atravesar momentos complejos y encontrar nuevas alternativas para seguir adelante.

Pero en esos más de 33 años, Solmet fue construyendo algo que excede su actividad metalúrgica. Uno de sus aportes más significativos a la comunidad estuvo relacionado con la formación de trabajadores. Durante sus primeros años, ante la dificultad para conseguir personal calificado, Rossi comenzó a incorporar jóvenes de entre 18 y 20 años, muchos recién salidos de la escuela secundaria, para enseñarles los conocimientos básicos del oficio.

Allí aprendían soldadura, manejo de máquinas y armado de estructuras. Pablo calcula que entre 20 y 30 jóvenes pasaron por esa experiencia entre 1993 y 2010. Algunos siguieron trabajando en el rubro en distintos lugares y otros abrieron sus propios talleres en localidades vecinas y construyeron sus propios emprendimientos.

Con el tiempo se sumaron sus hijos, Bruno y Blas, que hoy están al frente de distintas áreas de la empresa. La incorporación de nuevas actividades, como el lubricentro, la casa de repuestos y el mantenimiento de flotas, fue parte de la respuesta a los desafíos que impuso la pandemia y de la decisión de sostener y ampliar el proyecto.

A más de tres décadas de aquel comienzo, la familia Rossi Navarro sigue apostando por Contralmirante Cordero. Hoy, esa relación se expresa en una empresa que continúa trabajando e invirtiendo en el lugar que eligió como propio. Una historia que demuestra que crecer junto a una comunidad también significa ayudarla a crecer.

Cuando el oficio se vuelve arte

Otra faceta del trabajo de Solmet es su vínculo con el arte. Junto al artista plástico Martín Villalba, la empresa reprodujo alrededor de 60 de sus esculturas, algunas emplazadas a la vera del río Limay, en Neuquén, y otras en espacios públicos de Cipolletti. En Contralmirante Cordero, la familia realizó una medalla de San Benito montada sobre una cruz de Malta de seis metros de alto por cuatro de ancho, ubicada en el predio de la capilla María Auxiliadora. Son trabajos que para Pablo representan una satisfacción especial y otra manera de dejar una huella en los lugares donde desarrollan su actividad.