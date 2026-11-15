La voz de la autoridad moral

Lo que dejó León XIV tras su paso por la Argentina, tanto en lo pastoral como en lo político, plantea una reflexión más exigente que cualquier balance sobre la visita: saber si el eco de sus palabras fue apenas una emoción pasajera o si puede representar el comienzo de algo más perdurable, capaz de proyectarse sobre la vida social e institucional del país.

El interrogante alcanza especialmente a la dirigencia política, cuya responsabilidad será demostrar si las exhortaciones del Papa pueden superar la retórica y encontrar una efectiva expresión en los hechos.

La autoridad moral no es un valor superior, pero sí es sustancialmente diferente a la que proviene del poder jerárquico que impone decisiones. No se obtiene por designación ni se acredita con títulos, sino que se construye a través de la conducta, la coherencia y la credibilidad de una trayectoria. Pero esa condición necesita algo más: el reconocimiento de los demás.

Su verdadera dimensión aparece cuando una palabra es escuchada no por obligación, sino porque se le concede valor; cuando quien la pronuncia se convierte en referencia, incluso para quienes no necesariamente comparten todas sus ideas. La respuesta que despertó el visitante puso de manifiesto hasta qué punto su presencia trascendió el ámbito estrictamente religioso.

Esa gravitación explica también que la prédica papal haya tenido una dimensión pastoral y otra que alcanzó a la vida pública. En sus encuentros con fieles, jóvenes, trabajadores, personas vulnerables y representantes de distintos credos, el Pontífice puso en el centro la dignidad humana, la solidaridad, el trabajo, la familia y el cuidado de quienes quedan al margen. Su mensaje no se limitó a transmitir los valores religiosos, sino que también invitó a mirar las condiciones concretas en que viven las personas y a medir las decisiones colectivas por sus consecuencias sobre ellas.

En su dimensión política, el mensaje de León XIV convocó al diálogo democrático, a la búsqueda de acuerdos y a la convivencia aun en medio de las diferencias. También planteó que la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés y que el trabajo, la educación y la inclusión son componentes inseparables de una idea de desarrollo. Son principios que forman parte de la Doctrina Social de la Iglesia, pero que interpelan a toda la comunidad y, especialmente, a quienes tienen responsabilidades de gobierno. La prédica religiosa no constituye un programa político, pero tampoco puede considerarse ajena a los valores que deben orientar la vida pública.

Conviene, sin embargo, reconocer los límites de esa influencia. A diferencia del poder que imparte órdenes y exige obediencia, la autoridad moral puede convencer, persuadir y señalar un rumbo, pero no obligar a seguirlo. El Papa no gobierna la Argentina, no legisla ni puede resolver por sí mismo los conflictos que atraviesan a la sociedad. Tampoco la multitud que se reunió alrededor de una celebración expresa necesariamente un consenso sobre cada una de sus palabras. Su capacidad de influir consiste en abrir una reflexión y dejar planteadas ciertas exigencias. Transformarlas en hechos es una responsabilidad que corresponde a quienes tienen el poder de decisión.

Por eso, el sentido de la visita no debería agotarse en las imágenes de las multitudes ni en la emoción de los encuentros. Si el mensaje fue escuchado, ahora deberá reflejarse en las conductas. La responsabilidad alcanza a toda la sociedad, pero compromete especialmente a quienes tienen responsabilidades de conducción: gobernantes y dirigentes sociales, económicos y religiosos. De ellos se espera que den el ejemplo y que sus actos estén a la altura de las palabras que pronuncian.

Un llamado a la concordia pierde sentido si, al día siguiente, regresan la descalificación y el enfrentamiento. Tampoco cabe invocar la autoridad moral del Papa para respaldar las propias posiciones y desatender las exigencias de su mensaje. El diálogo exige disposición a escuchar; las instituciones, respeto y el bien común, que las conveniencias del momento cedan ante el interés colectivo. Si esas exigencias no se traducen en hechos, la visita habrá dejado una emoción intensa, pero no una enseñanza duradera.