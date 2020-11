Arrancó el Cybermonday 2020: recomendaciones de seguridad

Desde este lunes 2 y hasta el miércoles 4 de noviembre se realizará el evento de venta online conocido como Cybermonday, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, donde los usuarios podrán encontrar descuentos exclusivos para las marcas más importantes de comercio electrónico del país. Las ofertas más buscadas son aires acondicionados, calzado, smartTV, vuelos y celulares.



Cybermonday es una iniciativa impulsada, desde el 2012, por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Consiste en tres días de ofertas online disponibles en el sitio www.cybermonday.com.ar donde las empresas socias de CACE participan del evento, ofreciendo promociones y descuentos exclusivos en sus productos y servicios.

El objetivo es que el comercio electrónico pueda seguir creciendo y así incrementar la cantidad de compradores online, y que los usuarios puedan buscar y encontrar, en la página oficial de Cyber Monday Argentina, las mejores ofertas de las tiendas oficiales que participan del evento.

En esta edición participan más de 800 empresas, un 46% de empresa más que CyberMonday 2019. Son más de 161 empresas del interior las que se suman a la acción de este año. Respecto del CyberMonday 2019 es un 40% (empresas del interior 2019: 115) más las empresas del interior que participan

Las novedades en la web

-Mega Ofertas: Serán más de 8.000 beneficios especiales y promociones únicas, que tendrán por objetivo acercar a los consumidores oportunidades imperdibles. Estas ofertas se podrán encontrar en la web durante todo el evento.

-MegaOfertas Bomba: Se realizará una vez por día, durante los tres días de evento y se anunciarán descuentos especiales en distintas categorías. Las MegaOfertas Bomba estarán disponibles sólo por una hora y/o hasta agotar stock.

-Horas sorpresa: Integrarán ofertas y promociones agrupadas por categorías. Las mismas tendrán una hora de duración y aparecerán durante distintos momentos del día. El evento contará con 10 Horas Sorpresas, una por categoría.

-Solidaridad: Esta es la nueva categoría de la edición 2020 que estará disponible durante los 3 días de evento. Se generó para brindar a los usuarios la posibilidad de aportar su "granito de arena” en la causa con la que se sientan más identificados. Participarán del evento 6 grandes ONG y Asociaciones Civiles de alcance nacional que abordan problemáticas como Salud, Niñez, Hambre, Comunidades Vulnerables, problemáticas de Vivienda y problemáticas Sociales.

- Nueva sección “Tus Favoritas”: Los usuarios podrán guardar las Mega Ofertas que más les gusten, para no perderlas de vista y poder volver a ellas cuando deseen.

-Nueva sección “Tu actividad”: los usuarios podrán visualizar todos sus clicks en un solo lugar.

Recomendaciones de seguridad al realizar una compra

Para evitar cualquier inconveniente a la hora de realizar una compra por internet, vale la pena tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Siempre ingresar a las empresas adheridas al evento a través de la web oficial de CyberMonday : esto asegura que no es una página falsa

Qué mirar en la pantalla: En la parte inferior derecha de la pantalla, al lado del símbolo de Internet, tenés que encontrar un candado amarillo. Esto significa que el sitio web que estás visitando es seguro. Si no aparece, entonces no tiene una conexión segura con tu navegador. Esta característica debe visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, no en la home. Si la URL de la página empieza con https://, estás en una página segura; si la URL empieza con http://, la página no es segura. Si la barra de direcciones del navegador es de color verde, podés estar seguro de que la página web es de la entidad que dice ser. Esta característica debe visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, no en la home.

Datos del vendedor: Hay que mirar la información de contacto, ya que si ésta es extraña o proviene de un país que no tiene nada que ver con la marca del producto, entonces no es confiable.

Menciones legales: el editor de un sitio web, el autor de un blog o el comerciante de una tienda online debe anunciar las menciones legales en su página web. Ya que sino, se lo considera un sitio ilegal.

Prácticas a tener en cuenta: Verificar que la URL sea correcta.

Siempre una excelente práctica es la de escribir directamente la url en el navegador, en lugar de llegar a ella a través de enlaces disponibles desde páginas de terceros o correos electrónicos.

A la hora de comprar, proporcionar sólo la información absolutamente imprescindible para la operación. Si alguna tienda online solicita obligatoriamente información que no se considere como esencial, entonces es mejor realizar tu compra en otro sitio.

Llevar un registro escrito de las transacciones, es una práctica muy buena. Así se conserva la información que el establecimiento remita acerca de tu compra así como el nombre, datos del negocio y los términos legales de tu compra. Como precaución, conserva esta información hasta que termine el período de garantía del producto.

Redirecciones: No es raro que un sitio web no confiable redirija al internauta hacia sitios chinos y norcoreanos. Este tipo de sitios no tiene ningún valor.