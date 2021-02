Flojo arranque de los Precios Cuidados para la carne en Río Negro y Neuquén

Hoy comenzó a regir el acuerdo de Precios Cuidados para carne vacuna, en el marco del convenio entre el Gobierno nacional y los frigoríficos exportadores. Pero solo en Viedma y en algunos otros supermercados de Río Negro y Neuquén se ofrecieron parte de los cortes con descuento.



Por la mañana hubo poco stock y se esperaba que repusieran mercadería más tarde.

En Bariloche varios clientes pudieron comprar en Carrefour pero muchos eran exceptivos con respecto a la calidad. “Es la tercera vez que repongo mercadería”, reconoció uno de los empleados.

El joven reconoció que desde el momento en que abrieron la sucursal, la gente se acercó a consultar por “las ofertas del gobierno”. “La gente evidentemente ya sabía y vino a buscar los cortes. Tenemos los seis cortes, pero solo para los tres primeros miércoles del mes, sábados y domingos”, manifestó.

Ernesto, un barilochense, revisaba las bandejas con cara de disgusto. “Es cierto –expresó-. El precio es más barato pero la calidad…”. Otra mujer agregó: “Es pura grasa”. El empleado, de inmediato, les respondió: “Es lo que vino siempre. Lo mismo que trajo Macri, Cristina”.

Cuando intentó reponer mercadería por cuarta vez, una pareja se acercó directamente al chango para buscar algún corte, sin esperar que el joven las dispusiera en la góndola.

La sucursal del supermercado Todo de la calle Vicealmirante O´Connor, a una cuadra de la costanera, no tenía ofertas de los cortes de carne anunciados por el gobierno.

“¿Tienen los cortes a oferta que tanto anunciaron?”, preguntó una mujer en el sector de la carnicería. “No, creo que no los tendremos. Como es un acuerdo con cadenas nacionales, no creo que lleguen acá”, le respondió uno de los empleados dubitativo. La responsable de la sucursal planteó: “Hasta acá no sabemos nada”.

En la sucursal de la calle Gallardo de La Anónima, las bandejas amarillas ofrecen los cortes de oferta. Pero son muy pocas. Un cartel advierte: “Consumo familiar máximo 3 kilos y medio de cada corte por persona”.

“No mandaron mucho y tenemos bastante demanda. Matambre, por ejemplo, no tenemos. Ya repuse dos veces, pero no queda mucha mercadería”, reconoció uno de los empleados. Cuando se le consultó por el valor de los cortes de carne, dijo: “Los precios de la Patagonia son, a veces, distintos de lo que es Buenos Aires”.

En otra sucursal de La Anónima, advirtieron que, al mediodía, ya se habían quedado sin cortes de oferta.

En Viedma los clientes encontraron los cortes que anunció el gobierno. Foto: Marcelo Ochoa

El equipo de Río Negro también recorrió los supermercados de Neuquén y observó que, en algunos como Jumbo, no exhibieron en sus góndolas los cortes con precios promocionales.

También se detectó que, si bien con cartelería estaban indicados, no siempre eran percibidos por los compradores. En ninguno hubo una cantidad de gente importante aprovechando las ofertas.

En una visita al hipermercado La Anónima se encontró que había en oferta tres cortes. Estaba la tapa de asado a 342 pesos el kilo, el roast beef a 342 pesos, y la carne picada a 254 pesos. Uno de los trabajadores mencionó que en unos minutos iban a sumar otros dos cortes.

“Hasta ahora viene normal. Viene tranquilo. En diciembre fueron dos días con precios promocionales. Ahora dura dos meses. Hasta ahora hay stock. Vamos a ver qué pasa sábado y domingo que va a ser más la prueba de fuego”, indicó el gerente regional de La Anónima, Eduardo Del Prete.

Con un cartel se informaba que el consumo máximo es de 3,5 kilo de cada corte por persona.

“La cantidad por cliente se puede ir cambiando. Depende del movimiento que vayamos teniendo y del stock”, señaló Del Prete.

Las promociones estarán disponibles miércoles, sábado y domingo, en principio, hasta el 31 de marzo. Como se anticipó, los valores vinieron con rebajas de hasta 30% respecto de octubre.

En el Carrefour ubicado sobre Antártida Argentina al 3600 hubo cuatro cortes con el precio que se acordó con el gobierno nacional. Había vacío, carnaza, cuadrada y roast beef. El límite de compra era de 10 kilos por grupo familiar.

La medida generó el malestar de las carnicerías locales, porque no fueron incluidas en el acuerdo y sostienen que eso genera una competencia desleal. Además, marcaron que, si fueran parte, se ampliaría el alcance de los cortes a bajo precio.

Por otro lado, en Roca hay algunos cortes disponibles, pero de manera muy dispar manteniendo en vilo a los compradores.

En La Anónima, las góndolas comenzaron a exhibir espacios vacíos, con escasa oferta de productos, casi sin stock de los cortes a precios accesibles. Los carniceros no tienen novedades respecto a los nuevos cortes que se incluyen en los Precios Cuidados, y los compradores solo tienen dudas.

“Todos estos días solo hubo carne picada, que en realidad vela por el bolsillo, no por nuestra salud porque tiene demasiada grasa”, indicó Alicia al revisar las bandejas en góndola.

En Vea, las ofertas no están disponibles a los clientes, y desde la gerencia de la sucursal confirmaron que ingresó la carne a la ciudad y cumple con los estándares de calidad y seguridad, pero aún no está frente al público para su comercialización por razones que no pueden dar a conocer a la prensa.

El programa de descuentos en algunos cortes de carne de mayor consumo está disponible solo en Carrefour, en bandejas distintivas de color amarillo. "Desde mañana todos los cortes del programa tendrán bandejas de color rosado para que sea distinguido por nuestros clientes con mayor facilidad”, indicaron desde la gerencia de la sucursal.

No hay límites para su compra, y los precios son los mismos que se negoció con el gobierno. Los cortes más vendidos en la primera jornada fueron el matambre, vacío, milanesa y parrilla. “La cantidad que carne que nos llegó no es igual para todos los cortes, y tendremos un primer parámetro el fin de semana sobre los demás volúmenes”, comentaron.

La reacción de los consumidores frente al escenario de los nuevos precios, fue positiva. Se escucharon frases como: “Se ve linda la carne, y se nota la diferencia de precios”, comentó Rosa. “Espero que duren estas ofertas porque ya se vuelve insostenible llegar a fin de mes. Los sueldos no aumentan, y todo se fue por las nubes”, dijo Esteban. Otros contaron: “Ayuda a la economía los precios cuidados, pero no veo los diez cortes” o “Cuando prepare la comida veré si sigo comprando la carne del gobierno, pero hay que probar”, indicó Stela Maris.