Arrestaron a un Arzobispo de iglesia de Florida que vende cloro como 'cura milagrosa'

El autoproclamado "arzobispo" de una supuesta iglesia en Florida que vende blanqueador industrial como una "cura milagrosa" para el Covid-19 fue arrestado con su hijo en Colombia y se enfrenta a la extradición a los Estados Unidos.

Imágenes de video publicadas en la cuenta de Twitter del fiscal principal de Colombia mostraron a Mark Grenon y su hijo Joseph Grenon, vestidos con trajes azules y máscaras, siendo llevados por policías armados. La oficina del fiscal dijo que ambos habían sido detenidos bajo sospecha de vender una "solución milagrosa" que había causado la muerte de siete ciudadanos estadounidenses.

La aprehensión de los Grenon se produce un mes después de que el "arzobispo" de la "iglesia" Génesis II, así como tres de sus hijos, fueran acusados por las autoridades federales de Florida de traficar con una sustancia que no ha sido aprobada para uso médico y podría ser potencialmente mortal.

La sustancia, el dióxido de cloro, es un potente blanqueador utilizado en la fabricación de textiles. Los Grenon lo comercializan como "solución mineral milagrosa" o MMS que, según dicen, cuando se bebe como dilución puede curar casi todas las enfermedades, incluyendo Covid, cáncer, VIH / SIDA, así como la condición de autismo.

En abril, el diario "The Guardian" reveló que Grenon le había escrito a Donald Trump en la Casa Blanca alentando al presidente de Estados Unidos a adoptar el producto en sus esfuerzos por contener el coronavirus. La carta afirmaba que MMS "puede deshacerse del cuerpo de Covid-19".

Unos días después, Trump apareció en la televisión nacional en su sesión informativa diaria sobre el coronavirus desde la Casa Blanca y planteó la idea de inyectar desinfectante en el cuerpo para combatir el Covid-19. "¿Hay alguna forma de hacer algo, mediante una inyección en el interior o casi una limpieza?" él dijo.

El dióxido de cloro es un potente blanqueador utilizado en la fabricación de textiles. No está aprobado para uso médico y su uso podría ser mortal. Foto gentileza

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos ha prohibido a Grenon y sus hijos vender lejía. En agosto pasado, la FDA emitió un aviso público advirtiendo a los estadounidenses que no bebieran MMS o productos similares.

"Si está bebiendo MMS u otros productos de clorito de sodio, deténgase ahora", decía el aviso. "La FDA ha recibido muchos informes de que estos productos, vendidos en línea como 'tratamientos', han enfermado a los consumidores".

Cuando The Guardian le pidió a Mark Grenon que respondiera a la advertencia de la FDA, él respondió en un correo electrónico: “¡Tú y tu periódico The Guardian son solo títeres de los jugadores malvados de este mundo como las familias Murdoch / Rothschild! ¡Que Dios abra tus ojos Picklehead Ed que no investiga la Verdad o TU ERES UN MENTIROSO PAGADO! "