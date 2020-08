Lanata a Canosa: "Va a ser imbancable para vos si murió por dióxido de cloro"

El conductor Jorge Lanata se sumó a las críticas contra su par, Viviana Canosa, que luego de la muerte del niño de cinco años que habría ingerido dióxido de cloro se manifestaron en las redes sociales con el #CanosaAsesina. "Va a ser imbancable para vos si el nene murió por tomar dióxido de cloro", le vaticinó y resaltó que lo que hizo fue "irresponsable" aunque finalmente se descarte un vínculo entre el producto y el fallecimiento.

Las críticas contra Canosa tiene su antecedente en el momento en el que la conductora terminó su programa tomando CDS, otra de las versiones del dióxido de cloro, como respuesta a la ANMAT. El organismo que aprueba los alimentos y medicamentos en el país, sacó un comunicado advirtiendo sobre los peligros del producto luego de que la productora publicara en su Twitter que lo consumía.

Hasta el momento, la autopsia determinó que el niño murió por una falla multiorgánica. Por eso, la fiscalía pidió estudios toxicológicos y análisis clínicos para determinar si el dióxido de cloro tuvo vinculación con la muerte.

La sospecha surge de la información que el padre y la madre del niño le habrían dado al médico que los atendió en el hospital de Plottier. Según el jefe de Atención Médica del centro de salud, Rafael Palomino, la familia contó que le dieron 700 milímetros del producto de forma preventiva.

La difusión del supuesto efecto beneficioso del dióxido de cloro se incrementó con la pandemia, aunque no hay estudios clínicos en ninguna parte del mundo que lo respalden. Ni siquiera quienes lo promueven, como Andreas Kalcker (quien amasa una fortuna con la promoción del producto desde hace más de una década), financiaron los ensayos para que pueda ser consumido por personas con seguridad. Lo que sí han comprobado las investigaciones que divulgan organismos como la Organización Panamericana de la Salud es el efecto perjudicial para el cuerpo de la ingesta o la inhalación.

En su programa, Lanata también hizo referencia a quienes defienden el consumo del dióxido de cloro: "Hoy a la mañana escuché a un médico del Gutiérrez decir: 'yo laburo hace veinte años para la salud pública, no estoy por guita. ¿Cómo me van a decir que me compraron los laboratorios?'. Porque aparte del discurso paranoico de los que recomiendan dióxido de cloro, los mismos dicen que si no estás de acuerdo te compraron. Están mal".

Por su parte, el Ministerio de Salud de la provincia comunicó que adhiere a las recomendaciones realizadas sobre el no consumo (ingesta, inhalación, inyección, etc.) de productos que contengan dióxido de cloro, clorito de sodio, hipoclorito de sodio o derivados. Sin embargo, no ha informado sobre advertencias de venta en la región.

El área de Fiscalización Farmacéutica del Ministerio es la que debe advertir sobre esta comercialización. A comienzos de mes RÍO NEGRO consultó sobre este punto luego de encontrar ofrecimientos en Facebook y la respuesta oficial fue que: “no hubo reportes hacia la ANMAT por venta ilegal de medicamentos para el coronavirus por redes sociales”.