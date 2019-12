Periodista: ¿Cómo sigue la entrega de tarjetas alimentarias?

Daniel Arroyo: En los primeros días del año vamos a marcar un cronograma para enero, febrero y marzo. Tenemos que llegar a dos millones de chicos, con un millón 400 mil tarjetas. Tuve una reunión con los ministros de Desarrollo de todas las provincias, incluidas Río Negro y Neuquén, y quedamos en armar el cronograma.

P: La emergencia puede durar años. ¿Cuánto seguirá este plan?

R: Mientras dure la emergencia este programa va a continuar.

P: ¿El problema central en Argentina es el hambre (desnutrición) o la malnutrición?

R: Argentina tiene tres problemas. Uno es hambre y malnutrición, ambos. Hambre es comer salteado, mate cocido y un pan, es que el 14% de los niños tengan inseguridad alimentaria severa, se saltean comidas; malnutrición es harinas, fideos, arroz todo el tiempo, y por eso estamos yendo a una generación de chicos petisos y obesos, que junto con la baja de consumo de leche es uno de los datos más graves. Un segundo problema es el endeudamiento. Todas las familias deben plata, la plata que entra en la casa es para tapar agujeros todo el tiempo. El tercero, es el parate de la actividad: el gasista, el que hace changas, tiene menos ingresos.

P: ¿Por qué dar la tarjeta en vez de aumentar por el mismo monto la AUH, que hubiera permitido llegar de forma instantánea a esos dos millones de chicos?

R:Dos razones. Primero porque la AUH es un derecho; si mañana crece la economía a 20% igual va a continuar la AUH. El plan Argentina contra el Hambre es una política específica que tiene que ver con la emergencia, si mañana no hay hambre es una política que deja de ser necesaria. Y segundo, porque el 80% de los que reciben la AUH está endeudado. Esta tarjeta no permite extraer dinero.

Datos 60 mil millones de pesos costará el plan contra el hambre para todo el 2020.Busca alcanzar 2 millones de chicos. 60 por ciento afirma el ministro de Desarrollo Social que será la pobreza infantil para este fin de año.

P: ¿No hay prejuicio de que quien recibe asistencia, si no se lo guía, gasta mal el dinero que recibe?

R: No, este es un plan contra el hambre y la malnutrición. Se podrían haber incorporado artículos de limpieza, pañales, etc., pero es un plan contra el hambre.

P: Se planteó que se guiará a las familias para que tengan alimentación equilibrada. ¿Cómo? Si se analiza solo lo comprado con la tarjeta, y por ejemplo con efectivo, ¿no podrían armarse perfiles nutricionales parciales?

R: El Banco Nación entrega las tarjetas en un operativo: la persona recibe un curso sobre nutrición (qué comprar, qué es saludable). Luego, cuando compra, la tarjeta codifica y hay un grupo de nutricionistas que van a hacer un seguimiento. La tarjeta se recarga el tercer viernes de cada mes, y va a poder usarse en todo negocio que tenga posnet.



P: ¿Con qué nivel de pobreza infantil vamos a llegar a fin de año?

R:Casi 40% de pobreza general y casi 60% de pobreza en los nenes.

P: Tenemos un piso de 20% desde los 2000, después pasó a ser 25% y hay quienes hablan de pobreza estructural del 30%. ¿Cómo se arregla eso?

R: La Argentina tiene 25% de pobreza estructural. Si mañana la soja está en 900 dólares y la economía vuela, la pobreza baja a 25% y ahí se traba. Se resuelve con infraestructura –faltan 3 millones de viviendas– y con la escuela secundaria: la mitad de los chicos están afuera.

P: ¿En emergencia puede pensarse en esa pobreza o sólo en los nuevos pobres y el hambre?

R: No. Hay que parar la caída, sí, pero hay que comenzar la reconstrucción inmediatamente. Hay que hacer todo junto ya.

P: No va a haber aumento presupuestario sino reasignación de partidas. ¿Qué se va a priorizar?

R: Priorizamos dos ejes: uno es el plan contra el hambre, unos $60 mil millones en un año, y lo otro es armar un gran sistema de créditos no bancarios, a tasas bajas de 3% anual, para insumos y bienes de capital, para que el carpintero tenga una sierra, y también para desendeudar a las familias.

P: ¿Y no se posterga nada?

R: No, porque había mucha subejecución de partidas.

P: ¿Qué balance hace de estos primeros 15 días de gobierno?

R: Estoy contento, estamos poniendo en marcha todas las políticas que queríamos poner. En una semana, en tiempo récord, pusimos en marcha el plan social más grande de Argentina. Estamos haciendo una política de abajo hacia arriba.

P: Todo gobierno nuevo genera expectativas. ¿Cuál es el panorama con un cuadro de crisis que va a continuar el año que viene y con un ajuste fiscal ya en marcha?

R: Yo veo una sociedad muy preocupada, que le cuesta llegar a fin de mes, que la pasa muy mal, pero tiene esperanza. Y lo que tenemos que hacer es trabajar, trabajar y trabajar. El gobierno anterior quemó todos los pronósticos: pobreza cero, segundo semestre… lo que espera la sociedad es vernos trabajar.