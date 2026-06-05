La autopsia del Indio Solari determinó que murió por un ACV hemorrágico

La autopsia realizada este viernes al cuerpo de Carlos "Indio" Solari.

La autopsia realizada este viernes al cuerpo de Carlos «Indio» Solari determinó de manera preliminar que el músico falleció como consecuencia de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico.

El examen forense concluyó pasadas las 18 en la morgue de Ituzaingó y, según pudo saber Infobae, también confirmó que la muerte ocurrió durante la madrugada de este viernes.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el episodio se produjo cuando el cantante ingresó a la pileta climatizada ubicada en el interior de su vivienda.

“Allí tuvo el ACV. Falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento”, señalaron desde la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Ituzaingó.

Cómo fueron las últimas horas

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Solari fue hallado en el interior de la pileta por su cuidadora, quien llegó a la vivienda para iniciar su jornada laboral y, al no encontrarlo dentro de la casa, se dirigió hacia el sector del patio.

Según las fuentes consultadas, la cuidadora y la esposa del músico retiraron el cuerpo del agua y solicitaron asistencia médica de urgencia.

“Junto con la esposa de Solari, sacaron el cuerpo y llamaron a la emergencia médica. Le realizaron maniobras de reanimación sin resultado positivo”, explicaron.

Los investigadores también señalaron que el golpe en la cabeza detectado durante las primeras observaciones habría ocurrido mientras ambas mujeres intentaban sacar al cantante de la pileta.

El resultado preliminar de la autopsia

El informe inicial establece que la causa de muerte fue de origen no traumático.

“La causa de la muerte, a confirmar con pericias posteriores a realizar sobre las muestras extraídas, es no traumática por un accidente cerebrovascular hemorrágico”, señala la conclusión preliminar del estudio.

La autopsia fue ordenada en el marco de la causa iniciada por el fiscal Lucio Rivero, titular de la UFI N° 2 de Ituzaingó, quien abrió un expediente para determinar las circunstancias del fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El procedimiento se realizó en cumplimiento del artículo 251 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que establece la realización de una autopsia en casos de muerte violenta o cuando existan circunstancias que requieran esclarecer sus causas.

El hallazgo en Parque Leloir

El músico fue encontrado alrededor de las 8 de la mañana de este viernes en su vivienda de Parque Leloir.

Tras el hallazgo, la cuidadora dio aviso al servicio privado de emergencias médicas que asistía habitualmente al artista.

Poco después, cerca de las 8:30, las autoridades fueron notificadas oficialmente sobre el fallecimiento y se inició una causa por averiguación de causales de muerte.

El fiscal Rivero se presentó en el domicilio ubicado sobre la calle Calixto Oyuela para supervisar las primeras actuaciones e inspecciones en el lugar.

Según la reconstrucción preliminar de los investigadores, Solari había compartido una cena con su familia durante la noche del jueves y posteriormente se dirigió a la pileta de la vivienda, donde sufrió la descompensación que derivó en su fallecimiento.