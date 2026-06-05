La familia del Indio Solari se comunicó con Racing para realizar un velatorio público en el Cilindro de Avellaneda

En 1998 Los Redondos brindaron un concierto en Racing Club de Avellaneda.

La familia del «Indio» Solari mantiene conversaciones con Racing Club para realizar un homenaje público en el estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda. De acuerdo con fuentes cercanas al músico y al gobierno bonaerense, la intención es continuar durante este viernes y sábado con una despedida privada y avanzar el domingo con un velatorio abierto al público.

La organización del homenaje comenzó mientras se realizaban los procedimientos posteriores al fallecimiento del artista. El cuerpo fue trasladado a la morgue de Ituzaingó, donde se le practicó la autopsia que determinó que la causa de muerte fue un accidente cerebrovascular hemorrágico.

Según la información difundida, durante el traslado estuvieron presentes colaboradores cercanos tanto de Solari como del dirigente político Máximo Kirchner, quienes acompañaron el procedimiento hasta su finalización.

Además, en Parque Leloir se hicieron presentes el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, y el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Legislatura bonaerense, Facundo Tignanelli.

Las alternativas para la despedida

La posibilidad de realizar el homenaje en Racing surge luego de que se analizaran distintas alternativas para albergar una convocatoria masiva.

Entre los espacios evaluados figuraron la Casa Rosada, el Congreso de la Nación y Tecnópolis.

Respecto de este último predio, fuentes oficiales señalaron que podría ser una opción debido a su capacidad y accesibilidad. Sin embargo, desde la Secretaría de Cultura de la Nación indicaron que no existió ningún pedido formal para avanzar en esa posibilidad.

Otra alternativa que se mantiene en análisis es la utilización de algún espacio dependiente de la provincia de Buenos Aires, luego de que el gobernador Axel Kicillof expresara su disposición a colaborar con la familia del músico.

También trascendieron versiones sobre un eventual ofrecimiento para realizar el homenaje en el estadio de Boca Juniors, aunque esa posibilidad aparece como menos probable.

Los lugares descartados

Hasta el momento, los únicos espacios descartados oficialmente son la vivienda del músico en Parque Leloir y el Congreso de la Nación.

La imposibilidad de utilizar el Palacio Legislativo fue comunicada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”, explicó.

Por su parte, la familia también descartó la realización del velatorio en la residencia de Solari en Parque Leloir mediante un comunicado difundido a través de la cuenta oficial de Instagram del artista.

En ese mismo mensaje se había informado inicialmente que la despedida se realizaría el sábado, aunque las gestiones en curso abrieron la posibilidad de que el homenaje público se concrete finalmente el domingo.

Con información de Infobae.