Así fue el ataque a los fiscales en Villa Mascardi

“No llegamos a estar ni 15 minutos”. La fiscal Silvia Paolini relató el ataque que sufrió ayer por la tarde por parte de un grupo de personas encapuchadas en Villa Mascardi a donde concurrió para llevar a cabo una pericia vinculada al incendio de una cabaña en el predio de Gas del Estado el día anterior.

La fiscal explicó que más allá del atentado a la vivienda, “circulaban unos audios de la comunidad mapuche en los que planteaban que el personal policial los había agredido. Fuimos al lugar a buscar evidencia de que habían sido agredidos”.

Paolini consignó que “el Ministerio Público concurrió con personal del Gabinete Criminalístico al lugar a buscar indicios porque supuestamente decían que personas de la comunidad habían sido agredidos por personal policial ayer”.

Paolini, junto a dos fiscales adjuntos (Facundo D' Apice y Clara Moldes) y un asistente del Ministerio Público Fiscal, y los cuatro integrantes de Criminalística recorrían ese predio cuando efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) les informaron por radio que a pocos metros del lugar, “un grupo de la comunidad mapuche había prendido fuego en la banquina de la ruta nacional 40”.

“De repente, esgrimió la fiscal, empezaron a arrojarnos piedras bocha y a gritarnos en esa lengua. El COER tuvo que cubrirnos para que pudiéramos llegar a la camioneta y abandonar el lugar”. Contó que uno de los agresores estaba subido al capot del vehículo y alcanzó a ver que llevaba una boleadora.

“Los efectivos del COER lograron correrlos. El jefe del COER resultó lesionado con uno de los piedrazos”, dijo Paolini y aseguró que hubo un disparo al aire para disuadir a los atacantes.

Pero aclaró que “el personal del COER solo custodiaba el predio. En ningún momento, se enfrentó con ellos. Solo cuando nos vinieron a atacar”.

Cuando lograron abandonar el lugar, la fiscal advirtió del episodio al procurador de Río Negro Jorge Crespo que indicó no regresar al lugar. “No pudimos terminar las diligencias debido a la violencia de esas personas. Después dicen que uno no investiga”, observó Paolini.