Ataque en el Club Andino Piltriquitrón: el dolor por la pérdida de una institución histórica

“Mucha impotencia y dolor. Es parte de nuestra historia de pueblo, de familias que se juntaron para hacer deporte. En mi caso, cuatro generaciones. Abrazo a todos los integrantes de esta gran familia”, escribió Ana María, una pobladora de El Bolsón, en respuesta al comunicado de la comisión directiva del Club Andino Piltriquitrón. A primera hora del miércoles, la institución informó sobre el incendio que destruyó por completo el edificio de la calle Sarmiento, a través de sus redes sociales.

“Esta historia no tiene fin mientras sigan impunes los delincuentes que arruinaron, en este caso, mucho más que un edificio”, manifestó Marcelo.

Raúl Alfonso también expresó su comentario en las redes del club: “Querido CAP, qué triste ver lo que hicieron. Otro atentado terrorista. Sin dudas, no hay ni justicia ni control contra estas acciones, ni tampoco voluntad de frenarlos. Se saldrá a adelante por todo lo que hacen por el deporte y la juventud del pueblo”.

Un llamado telefónico a las 4 de la mañana del miércoles, alertó a Jorge Jodor de un siniestro en la institución. Cuando salió corriendo de su casa, ubicada a unas tres cuadras, vio la columna de humo. Una sensación de tristeza lo invadió.

Hoy, Jodor es segundo vocal del club social. Cuando tenía menos de 20 años, colaboró en su construcción. “Llevaba carretillas con ladrillos, alcanzaba martillos. Dábamos una mano en todo lo que podíamos. Éramos ayudantes de ayudantes”, recordó el hombre.

Pablo García, presidente del club, le dio la noticia del incendio. “Salí corriendo de mi casa hasta que en un momento, pensé: ¿para qué? Si ya está… Sentí una mezcla de tristeza, desazón y mucho desconcierto. Bronca no porque no entendíamos qué pasaba”, señaló Jodor.

El edificio está ubicado en Sarmiento al 300, en el centro de El Bolsón. Foto: gentileza

Acotó que “cuando supieron de los bidones con combustible y que el incendio habría sido intencional, fuimos muy cautos. Hasta no tener certezas, no vamos a decir nada”.

La nota que encontraron en el lugar del siniestro decía: “Beneton, Lewis, Arabela, Pogliano. El agua y la tierra no se venden, se defienden”. Admiten que generó sorpresa en la comunidad. “Todo es sumamente raro teniendo en cuenta nuestro accionar cotidiano. Esto no es más que un club social. Entrenamos a chicos desde el esquí alpino y previamente a la montaña, les brindamos entrenamiento físico para que no se lesionen”, plantearon desde la comisión directiva.

La historia

El Club Andino Piltriquitrón comenzó a funcionar en abril de 1946 pero sin sede. Por lo general, les prestaban la sala de algún club o de alguna escuela o usaban el living de alguna casa. El edificio llegó 30 años después. La manzana donde finalmente se construyó el club era un espacio verde.

Recién en 1974 se hicieron los planos, pero no se contrató a ninguna empresa para que llevara adelante la obra. Estuvo a cargo de los integrantes del club, con ayuda de vecinos.

“Participó el pueblo entero. Las tejuelas, por ejemplo, se traían de la zona de El Turbio. Llegaban en bote, se descargaban en el muelle de Lago Puelo y se traían hasta El Bolsón”, indicó Jodor y, describió que la construcción se hacía en base a “lo que se conocía”.

Jorge Jodor recorre la sede del club social. Foto: gentileza

“El edificio no tiene columnas. Tiene tabiques. Arriba se le hizo un encadenado pero es un edificio que tiene construcción de ladrillos y poco hierro -porque, en ese momento, no había construcción en hierro-”, dijo.

Nodor consideró que la historia de El Bolsón está atravesada por el Club Andino, “de una u otra manera”.

La comunidad del Club Andino ya lanzó una campaña solidaria para reconstruir la sede llamada “Recuperemos el club”. Dieron a conocer el CBU (0340263600730058453007) y el alias Todos.Somos.Cap. “Es un club social de familias y tenemos 400 socios, muchísimos de los cuales se comunicaron para manifestar su solidaridad. El miércoles tuvimos un encuentro con la gobernadora y el intendente que se ofrecieron para darnos una mano en la reconstrucción del club”, indicó Nir Ekdesman, del Club Andino Piltriquitrón.