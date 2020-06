Aumento y retroactivo para los retirados policiales de Río Negro

Luego de las protestas que se registraron hoy en las principales ciudades de la provincia, autoridades regionales de Anses anunciaron que los 5.000 retirados policiales de Río Negro cobrarán un aumento y un retroactivo con sus haberes de agosto.

“La semana pasada presentaron notas detallando los reclamos y hoy pudimos darles una respuesta. Se trata de una problemática que tenía toda la provincia y era importante encontrar una solución”, indicó el titular de la UDAI General Roca, Luciano Delgado.

El funcionario recibió durante la mañana a un grupo de representantes de los retirados que se movilizaron por las calles de Roca y anticipó en ese encuentro la solución propuesta desde la central del organismo.

Además de aplicar el porcentaje de aumento que recibieron los empleados activos de la fuerza de seguridad, los retirados cobrarán un retroactivo a octubre del 2019.

Así lo explicó a RÍO NEGRO el comisario retirado Jorge Galera, quien agradeció la respuesta de los funcionarios de Anses pero advirtió también que debe avanzarse en una solución de fondo.

“Los retirados estamos enganchados a la negociación salarial de los activos del Estado. Sin embargo, Anses recibe la información oficial sobre los nuevos esquemas salariales con mucha demora y eso provoca estos desfasajes tan importantes. Nuestro poder adquisitivo cayó más de un 65% desde octubre hasta ahora”, indicó el referente del sector.

Por eso reclamó al gobierno provincial una mesa de diálogo permanente, para que los haberes del sector pasivo de la Policía se discutan por un canal paralelo al del resto de los estatales.

La caravana de esta mañana, en el centro de Roca.

Desde el grupo de retirados valoraron las gestiones realizadas en conjunto desde la UDAI Roca con el jefe de la Regional de Anses, Pablo Todero y la colaboración del área de Asuntos Interjurisdiccionales de Buenos Aires.

Los retirados se manifestaron hoy en Roca, Cipolletti, Bariloche, Viedma y Villa Regina.

En esta última ciudad hubo una marcha durante la mañana de hoy, con retirados que se concentraron en la Plaza de los Próceres y que luego se movilizaron hasta la delegación local de Anses.

“No se está respetando la Ley de sueldos de la Policía; hay compañeros que cobran 14 mil pesos y no alcanza, no es suficiente el haber percibido y más ante esta crisis. El envío del módulo alimentario (medio litro de aceite, un paquete de arroz, fideo, gelatina etc.) que hizo la gobernadora lo tomamos como una falta de respeto, indigna, porque en el fondo esto significa que está reconociendo nuestras necesidades”, contó uno de los manifestantes la semana pasada, cuando comenzaron las protestas del sector.