Aún sin aval, el MPN propone cambios al endeudamiento

Esta semana no fue posible el despacho por falta de un voto. Foto: gentileza.

El Movimiento Popular Neuquino busca convencer a la oposición de aprobar el endeudamiento con una modificación sobre el despacho original que permitiría reducir el monto del crédito y permitirles una suerte de fiscalización sobre la administración de esos recursos. El oficialismo quiere apurar un consenso para que se apruebe en la comisión de Asuntos Constitucionales el martes, pero los demás bloques demandarían, al menos, otra semana para analizar si los cambios son suficientes.

El borrador que filtraron voceros el miércoles a la tarde, horas después de la sesión, propone añadir dos artículos nuevos al proyecto original ingresado por Omar Gutiérrez y sus diputados a fines de abril.

El principal establece que si al cierre del tercer trimestre, la ejecución de los recursos provinciales tiene una variación respecto del primer trimestre superior al incremento salarial firmado con ATE (38,09%), el monto de la autorización de endeudamiento “se verá reducido en un 44%”. Esto implicaría achicar el monto pedido por el Ejecutivo de 12.800 millones de pesos a poco más de 7.100 millones.

La segunda modificación apunta a crear una comisión de seguimiento de la deuda que incluya a diputados de la oposición.

“Es un borrador de trabajo. No veo que tenga una modificación sustancial a nuestra postura como para poder acompañar”, evaluó ayer César Gass (Juntos por el Cambio), quien insistió en que los números en cuanto a los recursos que maneja el bloque “son muy diferentes de los que tienen ellos”.

El diputado insistió en que el dinero del crédito no es necesario, al menos en este momento, para poder cumplir con las obligaciones salariales de los trabajadores estatales y se refirió al planteo que hicieron ayer varios sindicatos para reclamar que se garanticen los fondos. “En este momento, yo no me siento presionado por nadie”, aseguró.

Los bloques de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos mantuvieron ayer una reunión virtual para discutir las posiciones que llevarán a la comisión del martes y hubo un principio de acuerdo para pedir al MPN otra semana de negociación. Si ocurre, se caerá la posibilidad con la que se había entusiasmado ayer el jefe del bloque oficialista, Maximiliano Caparroz, de tener un despacho el martes y convocar a una sesión extraordinaria para tener la ley antes del receso.

“Hemos tenido una primera conversación rápida quienes integramos la comisión, pero no hay aún ninguna posición tomada. Hasta ahora, la modificación solo se ha hecho circular como versión, queremos esperar a que sea formal para discutirla en Asuntos Constitucionales”, planteó Soledad Martínez (Frente de Todos). Desde el oficialismo se dejó correr el rumor de que los cambios al proyecto ya tienen aval de la bancada kirchnerista para que se apruebe, pero Martínez insistió en que no hay posición tomada.

El diputado Carlos Coggiola (Democracia Cristiana) también puso en duda su acompañamiento a la modificación, por la cual consideró que el MPN “reconoce” que no es urgente la necesidad de endeudamiento. “Si lo está supeditando a los ingresos que pueda tener en septiembre, quiere decir que no los necesita en junio como está presionando junto a los sindicatos”, planteó.

Si el proyecto finalmente es modificado en la comisión de Asuntos Constitucionales, aún deberá volver a la de Presupuesto para que se ratifique el nuevo despacho, lo que implica una demora más en el tratamiento.