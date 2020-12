Autoconvocados de Salud esperan mejoras salariales en el inicio de 2021

Cuatro horas de reunión entre hospitalarios autoconvocados y funcionarios provinciales. Las conclusiones gubernamentales: “no habrá nuevos aumentos” este año porque “no hay plata”, pero existe la “voluntad política de dialogar” y confeccionar juntos “un plan de regularización” de los salarios, con se componen entre el 35 % al 50% con sumas no remunerativas.

El balance de los autoconvocados: fue “favorable” por la promesa del blanqueo, a pesar que son medidas de “mediano y largo plazo”. Se valora avanzar en la “recomposición” de una “deuda tan grande”, empezando por el personal de Salud.

Existió resignación en lo salarial y se aceptó que “no hay más plata” para el 2020, aferrándose a mejoras para el primer trimestre del año próximo.

Estas referencias se generaron después del largo debate en la Comisión de Salud, centrado en las opiniones de funcionarios y los hospitalarios autoconvocados.

Este ámbito –que se integró originalmente para el Convenio Colectivo– se conforma con UPCN y ATE, pero además ayer participó miembros de la asociación de enfermeros (Adern).

Los mayores contrapuntos estuvieron entre los delegados de los hospitalarios y los funcionarios.

Existieron estocadas, entre ellas, la radiografía salarial de Salud, incluyendo un desgranamiento de franjas salariales y el porcentaje del personal alcanzado. Un dato: el 53% de los haberes por encima de los 100 mil pesos.

Los aludidos aclararon que esos montos no eran los salarios, pues se incluían horas extras y guardias. Los funcionarios aceptaron esa diferenciación aunque dijeron que, en definitiva, son los desembolsos de Salud, que llegan a 911 millones mensuales.

La negativa de nuevas mejoras para el 2020 era previsible y, por eso, los hospitalarios se quedaron con el rechazo general y puntean con alguna suba en el primer trimestre del año próximo.

Los delegados partícipes por los autoconvocados fueron Andrea Prieto, Pablo Zeky y Mario Poblete de Viedma; Cesira Mullally de San Antonio; Javier Amaro Rojo de Choele Choel y Patricia Baeza de Roca. “La reunión fue favorable”, fue una inicial posición, destacando la decisión gubernamental de la normalización y planteando la promesa de los autoconvocados de un “trabajo conjunto” ya que esa intervención de los trabajadores es “valiosa”.

Se acordó volver a reunirse el 22 de diciembre y, para esa ocasión, el gobierno presentará un plan de regularización de los salarios. Los funcionarios asistentes fueron el secretario de Trabajo, Jorge Stopiello –que presidió la Comisión de Salud–; los ministros Fabian Zgaib (Salud), Luis Vaisberg (Economía) y Rodrigo Buteler (Gobierno), y la secretaria de la Función Pública, Liliana Arriaga.

La delegación de UPCN estuvo liderada por su secretario gremial Jorge Paniz y la de ATE por la adjunta, Leticia Lapalma.

UPCN moviliza y los hospitalarios convocan a marchas nocturnas

Hoy habrá varias marchas de hospitalarios autoconvocados, en horario nocturno, con antorchas y bajo el lema que “la Salud es un Derecho Humano”.

Antes, a partir de las 10, UPCN se movilizará por “salarios dignos que los agentes públicos se merecen”.

Coincidiendo con una jornada nacional, el personal de salud organizó marchas de “antorchas” en siete localidades, empezando con Roca y Huergo, desde las 20,30; y siguiendo con Viedma, Jacobacci, San Antonio Oeste, Bariloche y Conesa, a partir de las 21.

Ayer, en la reunión, los autoconvocados reiteraron sus reclamos por mejores sueldos pero se quedaron con la afirmación del gobierno que “no hay más plata” para el 2020. Ahora se posicionan en la búsqueda de concretar recomposiciones con las nuevas liquidaciones, a partir de los blanqueos. “El personal de Salud tuvo la peor pauta este año, no solo no se debe repetir en el 2021 sino que debe ser la prioridad”, planteó Andrea Prietto en la Comisión.

Por su parte, UPCN resaltó que “sale otra vez a la calle” de Viedma por mayores aumentos salariales, tras “una rebaja de más del 60%". Expresa que la protesta es por “todos los empleados”: aquellos con servicios “en los hospitales” y también quienes “sostuvieron la actividad administrativa y logística”; “quienes trabajaron desde sus casas y quienes tuvieron que quedarse a cuidar a su familia”.

El 16 se juntarán Función Pública y la paritaria con la Unter

La cuestión salarial sigue circunscripta a la Función Pública y la paritaria docente. Ambos encuentros serán el miércoles 16 aunque la reunión del Consejo se había anunciado inicialmente para el martes 15.

El análisis de cualquier mejora para finalizar el año pareció cerrada con la clausura de la cuestión planteada ayer por el gobierno ante los hospitalarios autoconvocados en la Comisión de Salud.

El gobierno “insistió que no hay plata, entonces no se trabajara en la pauta salarial”, explicó Cesira Mullally, vocera de los autoconvocados, en referencia a la Función Pública. Este Consejo reúne a funcionarios con representantes de ATE y UPCN, y no participa ese sector hospitalario, en principio, porque no está organizados sindicalmente.

En los acuerdos de setiembre, en la Función Pública y la paritaria docente acordaron volver en diciembre con el propósito de cotejar la evolución de los salarios pactados con el proceso inflacionario.

Además de su defensa de la pauta, la administración rionegrina se concentra actualmente en la limitación de recursos de parte del Estado provincial.