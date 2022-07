Benvenuti no se conforma por el triunfo y va por más

Juan C. Benvenuti ni bien logró la victoria en el autódromo de Posadas, aseguró que irán por más en el certamen del TC con el Torino del Trotta Competición. Gentileza.

Juan C. Benvenuti integra la nueva generación de pilotos argentinos que por suerte, no dejan de surgir de una cantera que no se agota. Tal vez en uno de los mejores momentos de su campaña, volvió a la victoria en el TC, nada menos. Preparado tanto física como mentalmente, el representante del Trotta Competición ratificó que peleará de nuevo por el título de la popular categoría.

Benvenuti es uno de los jóvenes pilotos que están preparados para ocupar el lugar que empezaron a dejar las principales figuras del automovilismo argentino de los últimos tiempos y ratificó su tremendo talento con el triunfo que logró en la octava fecha del TC, que lo acercó un poco más a los playoffs.

Dueño de un perfil muy bajo, el representante de Villa La Angostura y referente del automovilismo de Neuquén lejos de las declaraciones explosivas, trabaja ciento por ciento para ser uno de los mejores pilotos, como lo demostró con su regreso a la victoria en Posadas.

No es de los que se conforman con lo conseguido. Lo demostró el pasado domingo ni bien bajó de su Torino en Posadas y disparó “vamos por más”, en una clara muestra de que no se conforma con lo conseguido, que no fue poco en su campaña.

En 2018 fue campeón del TC Pista. En 2019 debutó en el TC y logró su primera victoria en la categoría. En 2020 se impuso en Centenario, ganó la etapa regular y fue campeón. En 2021 metió un cambio y se sumó al Trotta Competición, ganando una prueba. Este año, renovó con el mismo equipo, estuvo en el Top 5 desde el comienzo del certamen, en el que avanzó al tercer lugar.

En Posadas tuvo un trabajo casi perfecto. Fue segundo en la clasificación, ganó la serie más rápida y mandó en la final, que lo tuvo adelante de principio a fin, aunque apelando a todo su repertorio, porque el histórico Christian Ledesma nunca se entregó y trató de sacarle la victoria.

“Fue una prueba tremenda, desgastante. Los frenos sufrieron mucho, por eso me pasé varias veces en la última curva. Pero tuve un gran auto, que me permitió mantenerme adelante y llegar a la victoria que necesitábamos para pelear por el título”, reconoció Benvenuti.

“Volvimos al triunfo con este equipo sensacional, que una vez más confío en mi, que tienen unas ganas enorme de trabajar”, afirmó Benvenuti, quien le dedicó la victoria a todos los que lo conocen y saben de su esfuerzo para estar en el primer nivel.

Benvenuti destacó que “el objetivo de volver a ganar lo pudimos cumplir, por lo que en las próximas pruebas tendremos que ratificar que estamos para pelear adelante y llegar con todo a los playoffs, porque está todo muy parejo y con rivales de nivel”.