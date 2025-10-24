Colapinto aventajó a Paul Aron y quedó noveno en la primera práctica del Gran Premio de México

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, salió a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez de cara al Gran Premio de México de la Fórmula 1, el vigésimo de la temporada, y afrontó este viernes su primera práctica libre y desde las 19.00 disputará la segunda.

El pilarense quedó en el 9° puesto en la FP1, a poco menos de un segundo (a 0.951) del líder Charles Leclerc, de Ferrari, quien fue el que giró más rápido en 1 minuto, 18 segundos y 380 milésimas, y seis posiciones por encima del estonio Paul Aron, que reemplazó al francés Pierre Gasly.

Cabe destacar que, a diferencia de lo que pasará en la segunda, donde saldrán todos los titulares de la categoría, en esta primera prueba estuvieron presentes nueve novatos que están en lugar de los pilotos habituales (uno de los que faltó hoy fue Max Verstappen).

Estos cambios responden a las exigencias de dos participaciones de un juvenil por coche durante los fines de semana de carrera esta temporada.

El mejor rookie de la jornada fue la joven promesa de Red Bull, Arvid Lindblad, quien podría ser ascendido en 2026 a Racing Bulls: marcó una vuelta de 1:18.997 en el monoplaza de Max Verstappen, quedó sexto y aventajó incluso los registros de Yuki Tsunoda (1:19.090).