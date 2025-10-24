El Xeneize se prepara para un partido decisivo frente al Guapo y Claudio Úbeda analiza quién ocupará el lugar de Battaglia. Los detalles.

Ander Herrera o Milton Delgado, la duda de Boca: ¿Quién acompañará a Paredes vs Barracas?

A falta de cuatro fechas para el cierre de la tabla anual, cada partido es clave para Boca en su pelea por entrar a la Copa Libertadores. El equipo Xeneize quiere regresar a la máxima competencia internacional y además quiere escalar posiciones en la Zona A del torneo Clausura.

La primera «final» será frente a Barracas Central. El equipo de la Ribera visitará al Guapo el próximo lunes, por el postergado de la 12° fecha. Para este partido, Claudio Úbeda no contará con Rodrigo Battaglia, una pieza clave del mediocampo, que se desgarró durante la semana.

Para ocupar su lugar, el DT piensa en dos nombres: Ander Herrera o Milton Delgado. El español pica en punta y junto a Leandro Paredes podrían reeditar la dupla que armaron en la mitad de la cancha del PSG.

Luego de recuperarse de una larga lesión, el ex Athletic Bilbao ya jugó tres partidos seguidos y todo parece indicar que será parte del once inicial luego de más de cuatro meses. El último partido que jugó desde el arranque fue el debut de Boca frente a Benfica por el Mundial de Clubes, en el cual se fue lesionado.

La otra opción es el juvenil xeneize, subcampeón en el Mundial Sub-20, donde recibió el Balón de Bronce por su gran nivel a lo largo del torneo. Paradójicamente, en Boca no es tenido en cuenta desde la llegada de Miguel Ángel Russo. A lo largo del Clausura, solo tuvo una titularidad (0-1 frente a Huracán) y siempre corrió de atrás.

Pero ahora, con su destacado rendimiento en la cita mundialista y la baja de Battaglia, es una opción viable para Úbeda, que todavía no decidió quién acompañará al campeón del mundo. Otras opciones, pero menos probables, son Williams Alarcón o Toto Belmonte.

Cavani entrenó diferenciado y no jugaría vs Barracas

Este jueves, Edinson Cavani volvió a entrenarse diferenciado y está con un pie afuera del duelo frente a Barracas Central. El delantero uruguayo continúa sin poder entrenarse a la par de sus compañeros, debido a una lesión en el psoas derecho. Su último partido oficial fue el 14 de septiembre, en el empate 1-1 frente a Rosario Central.

Si este viernes el atacante no se suma a los entrenamientos con el plantel, quedará descartado para el partido del lunes. De esta manera, Miguel Merentiel y Milton Giménez volverían a ser los protagonistas en la delantera.