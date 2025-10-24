Pierre Gasly expresó su frustración tras la desobediencia de Franco Colapinto en Austin: «Es difícil de entender»

El francés opinó de la polémica maniobra del piloto argentino en el GP de Estados Unidos. Este viernes regresa la actividad de la Fórmula 1. Los detalles.

Pierre Gasly expresó su frustración tras la desobediencia de Franco Colapinto en Estados Unidos

En la previa al Gran Premio de México, Pierre Gasly habló con la prensa y dio su opinión tras la polémica desobediencia de Franco Colapinto en el Circuito de las Américas. A falta de tres vueltas para el final de la carrera, Alpine le ordenó al argentino «mantener las posiciones«, el pilarense hizo oídos sordos y superó al francés, lo que generó el enojo del piloto y de la escudería.

Cuando a Gasly le consultaron sobre el tema, no dudó en responder: «Todavía es difícil de entender por qué, pero creo que al final, como equipo, no estamos en una situación agradable. Así que simplemente estamos tratando de mantenernos unidos, eso es lo que queremos lograr», afirmó.

Luego, Gasly resaltó que esta acción no fue correcta: «Lo que hizo el domingo pasado no refleja lo que ha logrado como piloto. ¿Fue su mejor decisión? No. ¿Va a aprender de eso? Sí«.

Además, los periodistas le preguntaron cómo estaba su relación con el argentino y aclaró: «Ya hablamos. Lo que había que decir ya se dijo, y está todo bien«, sentenció. Para cerrar, le tiró un palito a Alpine, por los excesivos tiempos de paradas en boxes: «Estoy más interesado en asegurarme de que no tengamos una parada de tres segundos y 10 segundos de tiempo de carrera perdidos en ese segundo stint. Porque, para empezar, nunca deberíamos haber terminado en una situación así«.

Franco Colapinto presentó dos libros autobiográficos

Luego de una gran incógnita, Franco Colapinto realizó el anuncio tan esperado por sus seguidores. Lastimosamente, no se trató de su continuidad en Alpine durante 2026, que según varios medios se confirmará muy pronto.

A pocas horas de comenzar su travesía en el GP de México, el argentino anunció el lanzamiento de dos libros autobiográficos: «Soy Franco: la carrera empieza con un sueño«, dirigida para el público adulto, y «Nací para correr: mi carrera hacia la Fórmula 1«, pensada para los más chicos. Ambos títulos ya se encuentran disponibles en una preventa exclusiva de Mercado Libre, uno de sus principales sponsors en su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo.

Horarios de Franco Colapinto en el GP de México

Viernes 24 de octubre (Horarios Argentina)

Práctica Libre 1 : 15:30

: 15:30 Práctica Libre 2: 19:00

Sábado 25 de octubre

Práctica Libre 3 : 14:30

: 14:30 Clasificación: 18:00

Domingo 26 de octubre: